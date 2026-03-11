Camer.be
Cabral Libii porte plainte contre Jacques Bertrand Mang pour diffamation
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Cabral Libii porte plainte contre Jacques Bertrand Mang pour diffamation :: CAMEROON

Un milliard de francs CFA. C'est la somme que Jacques Bertrand Mang accuse Cabral Libii d'avoir reçue. Le député contre-attaque par une plainte officielle.

Une plainte déposée auprès du patron de la police

Les faits sont désormais entre les mains de la sûreté nationale. L'avocat de Cabral Libii a adressé une correspondance au Délégué général à la sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele. La plainte vise Jacques Bertrand Mang. Elle l'accuse de "diffamation" et d'"allégations graves et infondées". À l'origine du conflit, des déclarations attribuées à Mang. Ce dernier aurait affirmé que le député avait reçu un milliard de francs CFA des mains du ministre Grégoire Owona. L'objectif de ce versement présumé : amener Cabral Libii à adouber les résultats officiels de la dernière élection.

L'ANTIC requise pour certifier les propos litigieux

La procédure engagée par l'avocat du député ne se limite pas à une simple plainte. Elle contient une requête technique précise. Le conseil de Cabral Libii demande au DGSN de requérir l'intervention de l'ANTIC. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication a pour mission de certifier l'authenticité des déclarations faites par Jacques Bertrand Mang. Cette étape est cruciale. Elle permettrait de transformer des accusations verbales en preuves numériques exploitables devant un tribunal. La plainte de Cabral Libii contre Mang repose sur cette base technique.

Une accusation de corruption qui vise le cœur du processus électoral

L'accusation portée par Mang touche à l'intégrité même du scrutin. Affirmer qu'un candidat a été acheté pour accepter des résultats contestés, c'est jeter le discrédit sur l'ensemble du processus démocratique. Cabral Libii, en sa qualité de député, voit son image publique attaquée. La diffamation en politique prend ici une dimension particulière. Elle ne vise pas seulement l'individu, mais le rôle qu'il a joué dans l'élection. En portant plainte, le député cherche à la fois à laver son honneur et à établir la vérité sur les pressions qui auraient pu s'exercer autour des résultats.

Le rôle stratégique de l'ANTIC comme arbitre technique

La demande de certification par l'ANTIC révèle un mécanisme juridique moderne. L'agence dispose des capacités techniques pour authentifier des enregistrements, des vidéos ou des messages. Dans cette affaire, la certification des déclarations par l'ANTIC devient l'élément clé. Si les propos de Mang sont certifiés authentiques, la plainte pour diffamation dispose d'une base solide. S'ils ne peuvent l'être, l'affaire s'affaiblit. Ce recours à la technologie comme arbitre judiciaire marque une évolution dans les procédures pénales camerounaises. La preuve numérique devient centrale.

Interpellation et procès, les prochaines étapes judiciaires

À court terme, l'objectif de la plainte est clair. L'avocat de Cabral Libii demande l'interpellation de Jacques Bertrand Mang. Si la plainte pour diffamation au Cameroun aboutit, le mis en cause devra répondre de ses actes devant un tribunal. La procédure pourrait aboutir à des dommages et intérêts. À long terme, cette affaire crée un précédent. Elle démontre que les accusations de corruption post-électorale peuvent avoir des conséquences judiciaires. Elle pose aussi la question du financement de la vie politique et des pressions exercées sur les candidats. Le précédent Grégoire Owona, cité comme intermédiaire présumé, reste en arrière-plan.

La vérité judiciaire peut-elle effacer le poids d'une accusation publique ?

Alors que l'ANTIC s'apprête à jouer les arbitres, une interrogation demeure : une fois la rumeur lancée, la justice peut-elle vraiment rétablir la confiance des électeurs ?

#Cameroun #CabralLibii #JacquesMang #Justice #Diffamation #ANTIC #PolitiqueCamerounaise #Election #Corruption #SûretéNationale

