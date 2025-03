CAMEROUN :: Tribunal Criminel Spécial : Samuel Eto’o visé par une plainte pour détournement de 910 millions FCFA :: CAMEROON

Le Tribunal Criminel Spécial (TCS) du Cameroun est saisi d’une plainte contre Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT, pour un détournement présumé de 910 millions de FCFA. Cette action en justice a été initiée par Joseph Feutcheu, président de Djiko FC, et Alphonse Fometeu, secrétaire général de l’Aigle Royal du Moungo.

Une plainte pour détournement de fonds publics

Les plaignants accusent Samuel Eto’o de ne pas avoir reversé la subvention étatique destinée aux clubs de football camerounais. Selon eux, cet argent, censé soutenir les équipes, n’a jamais été perçu, suscitant de nombreuses interrogations sur la gestion des fonds au sein de la FECAFOOT.

Le Tribunal Criminel Spécial, compétent en matière de détournements de fonds publics, devra examiner cette affaire qui pourrait avoir des répercussions majeures sur l’image du dirigeant et du football camerounais.

Des tensions croissantes au sein de la FECAFOOT

Depuis son élection à la tête de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto’o est régulièrement critiqué pour sa gestion des finances et sa gouvernance. Certains observateurs du football national dénoncent un manque de transparence dans l’attribution des fonds et les décisions prises par l’instance dirigeante.

Quels impacts pour le football camerounais ?

Si ces accusations sont confirmées, elles pourraient entraîner une nouvelle crise institutionnelle et un climat de défiance entre la FECAFOOT et les clubs. De plus, une éventuelle condamnation de Samuel Eto’o affaiblirait son leadership et risquerait de compromettre les efforts entrepris pour la professionnalisation du football camerounais.

En attendant, l’ancien capitaine des Lions Indomptables n’a pas encore officiellement réagi à ces accusations.