CAMEROUN :: Nouveau-né sauvé d'une fosse septique à Bafoussam : le récit :: CAMEROON

Le 16 mars 2026, à 5 heures du matin, les cris d'un nouveau-né ont sauvé sa vie. À Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest camerounaise, un nouveau-né a été extrait vivant d'une fosse septique où sa mère venait de l'abandonner après l'accouchement. Ce fait divers tragique met en lumière les failles des mécanismes de protection maternelle dans les zones urbaines du pays.

Un réveil sous le signe des cris dans un quartier de Bafoussam

Les faits se déroulent dans un quartier résidentiel de Bafoussam. Les riverains, réveillés par des gémissements, ont d'abord cru à un chat errant. La persistance des pleurs les a conduits jusqu'à une fosse d'aisance située à l'arrière d'une concession. C'est là, au fond du trou, qu'ils ont découvert un bébé de sexe masculin, le cordon ombilical encore enroulé autour du cou. Le Cameroun compte désormais un nouveau rescapé.

L'intervention des voisins a été immédiate et décisive. Face à l'urgence, ils ont improvisé un système de remontée pour extraire le nourrisson de la fosse. Une fois remonté, le bébé a été enveloppé dans des tissus avant d'être transporté à l'hôpital régional. Les services pédiatriques confirment son état stable, une issue qualifiée de "miracle" par les témoins, alors que les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour retrouver la mère en fuite.

Détresse sociale et précarité : ce qui pousse à l'abandon d'enfant au Cameroun

Ce sauvetage illustre une réalité sociologique préoccupante : le déni de grossesse et l'abandon d'enfant restent des phénomènes souterrains mais persistants. La région de l'Ouest, densément peuplée et confrontée à une précarité croissante, voit ses structures d'urgence sociale saturées. L'acte de la mère, bien que criminel, interroge sur l'absence de dispositifs discrets d'abandon comme les "boîtes à bébés" ou les accouchements sous X.

Comment la survie du nouveau-né a été rendue possible

Le mécanisme de survie du bébé tient à deux facteurs précis. D'une part, l'air présent dans la fosse septique a évité l'asphyxie immédiate. D'autre part, la réactivité acoustique du voisinage a transformé une tentative d'infanticide en opération de sauvetage. Ce "réflexe citoyen" a permis de réduire le temps d'exposition du nourrisson aux pathogènes et aux gaz toxiques.

Les enjeux immédiats et futurs pour les politiques publiques

À court terme, cette affaire va probablement relancer le débat sur l'éducation sexuelle et la contraception dans les établissements scolaires du Cameroun. D'ici six à douze mois, on peut s'attendre à une campagne de sensibilisation du ministère de la Santé publique sur les lieux de recueil légaux pour les nouveau-nés. L'objectif gouvernemental affiché est de faire baisser le taux de mortalité infantile liée aux abandons.

À long terme, d'ici trois à cinq ans, ce type d'événement pourrait catalyser une réforme du code pénal sur la question de l'abandon. Le législateur camerounais pourrait s'inspirer des modèles ivoirien ou sénégalais qui dépénalisent partiellement l'abandon sous conditions de confidentialité. L'évolution des mentalités est le vrai chantier de fond pour éviter que des nouveau-nés ne finissent dans des fosses septiques.

Une question ouverte sur la protection de l'enfance

Alors que le bébé de Bafoussam se remet lentement à l'hôpital, entouré par la solidarité des inconnus qui l'ont sauvé, une question demeure : combien de nouveau-nés ne bénéficient pas de cette seconde chance faute d'oreilles pour les entendre ?

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