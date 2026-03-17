Camer.be
Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement
CAMEROUN :: SOCIETE

Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement :: CAMEROON

Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement et durabilité de la marque.

L’engagement de Nestlé Cameroun dans la protection de l’environnement et les conditions de durabilité pour une consommation saine de ses produits lui valent des lauriers tant des pouvoirs publics que des organisations de défense des consommateurs. Une contribution au bien être qui la place au rang des entreprises fiables au Cameroun.  

Il en est des MINEPDED JME Awards 2025. Nestlé Cameroun a reçu le Prix de l’Engagement Environnemental Remarquable dans la région du Littoral, en reconnaissance de ses efforts continus en matière de conformité environnementale, d’innovation durable et d’engagement envers les communautés et la planète.


 
Organisés par la Délégation régionale du ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED), les Awards de l’Environnement ont marqué l’édition 2025 de la Journée Mondiale de l’Environnement dans le Littoral. La cérémonie officielle s’est tenue le 5 juin, sous la présidence de M. Aboubakary Haman Tchiouto, représentant du Gouverneur. L’événement visait à sensibiliser à la pollution plastique et à valoriser les initiatives concrètes en faveur de l’environnement. A l’endroit de Nestlé, il a souligné « Votre entreprise démontre que la durabilité environnementale n’est pas un choix secondaire, mais un levier stratégique pour bâtir une industrie moderne, compétitive et respectueuse des générations futures »,

De même, Nestlé Cameroun a reçu le Prix de la Meilleure Écoute Consommateur 2025 lors des FOCACO Awards, organisés vendredi dernier à Douala par la Fondation Camerounaise des Consommateurs. Pour FOCACO « Cette distinction récompense l’engagement constant de Nestlé Cameroun en faveur d’une relation de confiance durable avec les consommateurs, fondée sur l’écoute active, le dialogue et la prise en compte de leurs attentes au quotidien ». Depuis plus de quatre décennies, l’engagement de Nestlé Cameroun en faveur de la durabilité se reflète dans ses nombreuses initiatives visant à améliorer la valeur nutritionnelle de ses produits, à réduire son empreinte environnementale et à promouvoir un approvisionnement responsable.

Pour Aboubacar COULIBALY, Directeur Général de Nestlé Cameroun « Ce prix est une reconnaissance forte de la confiance que nos consommateurs nous accordent chaque jour. Il nous encourage à continuer à être à l’écoute de leurs attentes et à ne ménager aucun effort pour leur fournir des solutions nutritionnelles sûres et de qualité »
En fait, L’écoute des consommateurs constitue un pilier central de l’engagement de Nestlé Cameroun. 

À travers un numéro vert gratuit (8545), présent sur l’ensemble des emballages des produits, ainsi qu’un canal WhatsApp dédié (+237 650 75 86 25), l’entreprise favorise un dialogue direct, accessible et permanent avec les consommateurs. Ces dispositifs sont soutenus par un système structuré de gestion des réclamations, garantissant un traitement rigoureux des préoccupations et un suivi de bout en bout.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement
Ghana : 27 femmes en détention pour des vidéos TikTok jugées immorales
Nouveau-né sauvé d'une fosse septique à Bafoussam : le récit
Croire en Vous: Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires
Les nouvelles méthodes de guerre de l'information de la France en RCA
Le gel des cessions foncières autour du stade d'Olembe qui inquiète les spéculateurs
Police camerounaise : la circulaire choc qui interdit l'uniforme sur les réseaux sociaux
Fraude électrique au Cameroun : le grand coup de filet qui inquiète les réseaux illégaux
Accident de bus à Nkongsamba : 70 passagers sauvés par un palmier après une crevaison
Triomphe de la 40ᵉ promotion de l’EMIA 335 nouveaux officiers
La popularité croissante des jeux en direct dans les casinos en ligne
Vibrez avec StarTimes : Pâques du Cœur, Pâques d’Émotion !
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:56
Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement

Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement
18:28
Le lamido de Rey- Bouba élu nouveau président du sénat

Le lamido de Rey- Bouba élu nouveau président du sénat
14:31
Ghana : 27 femmes en détention pour des vidéos TikTok jugées immorales

Ghana : 27 femmes en détention pour des vidéos TikTok jugées immorales
14:03
Théodore Datouo à l'Assemblée nationale : le pari de la continuité

Théodore Datouo à l'Assemblée nationale : le pari de la continuité
12:03
Nouveau-né sauvé d'une fosse septique à Bafoussam : le récit

Nouveau-né sauvé d'une fosse septique à Bafoussam : le récit

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo