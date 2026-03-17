Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement :: CAMEROON

Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement et durabilité de la marque.

L’engagement de Nestlé Cameroun dans la protection de l’environnement et les conditions de durabilité pour une consommation saine de ses produits lui valent des lauriers tant des pouvoirs publics que des organisations de défense des consommateurs. Une contribution au bien être qui la place au rang des entreprises fiables au Cameroun.

Il en est des MINEPDED JME Awards 2025. Nestlé Cameroun a reçu le Prix de l’Engagement Environnemental Remarquable dans la région du Littoral, en reconnaissance de ses efforts continus en matière de conformité environnementale, d’innovation durable et d’engagement envers les communautés et la planète.





Organisés par la Délégation régionale du ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED), les Awards de l’Environnement ont marqué l’édition 2025 de la Journée Mondiale de l’Environnement dans le Littoral. La cérémonie officielle s’est tenue le 5 juin, sous la présidence de M. Aboubakary Haman Tchiouto, représentant du Gouverneur. L’événement visait à sensibiliser à la pollution plastique et à valoriser les initiatives concrètes en faveur de l’environnement. A l’endroit de Nestlé, il a souligné « Votre entreprise démontre que la durabilité environnementale n’est pas un choix secondaire, mais un levier stratégique pour bâtir une industrie moderne, compétitive et respectueuse des générations futures »,

De même, Nestlé Cameroun a reçu le Prix de la Meilleure Écoute Consommateur 2025 lors des FOCACO Awards, organisés vendredi dernier à Douala par la Fondation Camerounaise des Consommateurs. Pour FOCACO « Cette distinction récompense l’engagement constant de Nestlé Cameroun en faveur d’une relation de confiance durable avec les consommateurs, fondée sur l’écoute active, le dialogue et la prise en compte de leurs attentes au quotidien ». Depuis plus de quatre décennies, l’engagement de Nestlé Cameroun en faveur de la durabilité se reflète dans ses nombreuses initiatives visant à améliorer la valeur nutritionnelle de ses produits, à réduire son empreinte environnementale et à promouvoir un approvisionnement responsable.

Pour Aboubacar COULIBALY, Directeur Général de Nestlé Cameroun « Ce prix est une reconnaissance forte de la confiance que nos consommateurs nous accordent chaque jour. Il nous encourage à continuer à être à l’écoute de leurs attentes et à ne ménager aucun effort pour leur fournir des solutions nutritionnelles sûres et de qualité »

En fait, L’écoute des consommateurs constitue un pilier central de l’engagement de Nestlé Cameroun.

À travers un numéro vert gratuit (8545), présent sur l’ensemble des emballages des produits, ainsi qu’un canal WhatsApp dédié (+237 650 75 86 25), l’entreprise favorise un dialogue direct, accessible et permanent avec les consommateurs. Ces dispositifs sont soutenus par un système structuré de gestion des réclamations, garantissant un traitement rigoureux des préoccupations et un suivi de bout en bout.

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