Camer.be
Croire en Vous: Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires
CAMEROUN :: SOCIETE

Croire en Vous: Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires :: CAMEROON

Croire en Vous, hier, aujourd’hui et demain :  Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires.

La Société Commerciale de Banque SCB Cameroun entre dans une nouvelle ère. 15 ans après, la filiale du groupe Attijariwafa Bank ouvre une nouvelle campagne de la Banque de proximité pour le rapprochement avec ses clients et partenaires. Un engagement qui se veut agissant et renouvelé. Un nouveau paradigme qui s’incruste dans la gestion quotidienne de la banque.

La campagne a été ouverte le 3 Mars 2026, à Douala, capitale économique et centre des affaires du Cameroun. Le thème qui sous-tend cette ce nouvel engagement-partenariat entre la banque et ses clients est for évocateur, presqu’une confession « Croire en Vous, hier, aujourd’hui et demain » L’engagement a été pris, par la Banque elle-même, à l’occasion du lancement de la nouvelle campagne « Cette initiative s’inscrit dans un contexte de pérennité et de confiance, avec pour objectif de réaffirmer la solidité et la vision à long terme de l’institution, tout en renforçant son ancrage local ». Bien plus, « Ce message, fondé sur la notion de fidélité et d’évolution, incarne l'esprit d'une banque qui a traversé le temps et continue d'évoluer avec ses clients et ses communautés ».

Le pacte de confiance et fidélité est-il désormais scellé entre SCB Cameroun est ses clients et partenaires ? C’est toujours la banque qui en donne les contours « À travers cette campagne, SCB Cameroun souhaite affirmer sa vision : un avenir durable, une banque proche de ses clients, ancrée dans les territoires et dans les valeurs humaines.

Le message « CROIRE EN VOUS. HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN » met en avant la relation de confiance et de proximité que la banque a tissée avec ses clients au fil des années, grâce à un service personnalisé et une capacité d’innovation »

Au-delà, il s’agit de mettre au centre des préoccupations les valeurs humaines.  Accompagner ses clients dans leur évolution personnelle et professionnelle. Un engagement de la banque vers l’avenir, pour le développement des hommes, des économies et du pays.
  

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Ghana : 27 femmes en détention pour des vidéos TikTok jugées immorales
Nouveau-né sauvé d'une fosse septique à Bafoussam : le récit
Croire en Vous: Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires
Les nouvelles méthodes de guerre de l'information de la France en RCA
Le gel des cessions foncières autour du stade d'Olembe qui inquiète les spéculateurs
Police camerounaise : la circulaire choc qui interdit l'uniforme sur les réseaux sociaux
Fraude électrique au Cameroun : le grand coup de filet qui inquiète les réseaux illégaux
Accident de bus à Nkongsamba : 70 passagers sauvés par un palmier après une crevaison
Triomphe de la 40ᵉ promotion de l’EMIA 335 nouveaux officiers
La popularité croissante des jeux en direct dans les casinos en ligne
Vibrez avec StarTimes : Pâques du Cœur, Pâques d’Émotion !
ENAM : quand les résultats d'admission révèlent les réseaux du pouvoir
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:31
Ghana : 27 femmes en détention pour des vidéos TikTok jugées immorales

Ghana : 27 femmes en détention pour des vidéos TikTok jugées immorales
14:03
Théodore Datouo à l'Assemblée nationale : le pari de la continuité

Théodore Datouo à l'Assemblée nationale : le pari de la continuité
12:03
Nouveau-né sauvé d'une fosse septique à Bafoussam : le récit

Nouveau-né sauvé d'une fosse septique à Bafoussam : le récit
11:01
Croire en Vous: Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires

Croire en Vous: Nouveau paradigme de SCB Cameroun dans la gestion des clients et partenaires
08:20
L’inéluctable et terrible Conseil supérieur de la magistrature

L’inéluctable et terrible Conseil supérieur de la magistrature

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo