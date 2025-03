CAMEROUN :: Yaoundé face à la crise des déchets : urgence pour la salubrité et l’assainissement de la capitale :: CAMEROON

La ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, traverse une crise de salubrité sans précédent. Les ordures ménagères s’accumulent dans les rues, créant des montagnes d’immondices qui envahissent les quartiers et perturbent la vie des habitants. À Nsimeyong, non loin du collège Victor Hugo, les déchets ont même coupé la chaussée en deux, rendant la circulation difficile et exposant les passants à des risques sanitaires.

Sur les réseaux sociaux, les citoyens expriment leur colère face au laxisme des pouvoirs publics en matière de gestion des déchets. Un habitant de Nsimeyong déplore : « Des ordures dans les rues de Yaoundé, capitale d’un pays. C’est tout simplement regrettable. On dirait que c’est une situation qui ne préoccupe même pas les dirigeants, car malgré les plaintes, rien ne change. »

Face à cette situation alarmante, Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du Développement urbain, avait organisé il y a quelques mois une réunion sur l’état de la salubrité à Yaoundé. Elle avait ensuite lancé une opération de nettoyage baptisée « Coup de poing, Yaoundé sans poubelle ». Les entreprises Hysacam et Thychlof, chargées du ramassage des ordures dans la capitale, avaient été mobilisées pour cette initiative. Malheureusement, après quelques jours d’efforts, la situation est revenue à son état initial, laissant les habitants désemparés.

Il y a deux semaines, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a exigé la mise en place d’un plan spécial d’assainissement d’urgence. Cependant, jusqu’à présent, aucune action concrète n’a été observée. Théophile M., un habitant du quartier Obili, témoigne : « Difficile de passer devant la barrière de l’École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé ou au carrefour Meyong Meyene à la Cité verte sans se pincer le nez. Des restes de repas en décomposition et des sacs d’ordures rendent l’air irrespirable. Quand il pleut, c’est encore pire. Il y a péril en la demeure. Il faut réagir dans l’urgence. »

Les conséquences de cette crise sont multiples. Outre les nuisances olfactives et visuelles, l’accumulation des déchets représente un risque sanitaire majeur, surtout avec l’arrivée des pluies, qui favorisent la propagation des maladies. Cabral Libii, député à l’Assemblée nationale et président national du PCRN, alerte : « Rarement, Yaoundé a été autant envahie par des montagnes d’immondices. Avec les pluies, il ne sera pas étonnant que sévissent des épidémies. De grâce, ramassez ces ordures. »

La situation exige une action immédiate et coordonnée. Les autorités doivent renforcer les moyens alloués à la gestion des déchets, impliquer davantage les entreprises de ramassage comme Hysacam et Thychlof, et sensibiliser les citoyens à l’importance de la propreté. Sans une réponse rapide et efficace, Yaoundé risque de sombrer dans une crise sanitaire et environnementale sans précédent.

La crise des déchets à Yaoundé est un problème urgent qui nécessite une mobilisation collective. Les habitants, les entreprises et les autorités doivent travailler ensemble pour redonner à la capitale sa dignité et assurer un environnement sain à tous.