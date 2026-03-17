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Après le Sénat et l'Assemblée, la question de la succession de Paul Biya
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Deux figures historiques quittent le perchoir. Cavaye Yeguie Djibril à l'Assemblée nationale, Marcel Niat Njifenji au Sénat. Leurs remplaçants, Théodore Datouo et le Lamido de Rey-Bouba Aboubakary Abdoulaye, ont été élus en mars 2026. Mais au-delà de ces changements, une interrogation majeure émerge : qui va remplacer Paul Biya ?

Un double changement à la tête du Parlement camerounais

Théodore Datouo a été élu président de l'Assemblée nationale, succédant à Cavaye Yeguie Djibril. Au Sénat, Aboubakary Abdoulaye, Lamido de Rey-Bouba, prend la succession de Marcel Niat Njifenji, 92 ans, en poste depuis 2018. Ces élections, intervenues à quelques heures d'intervalle, marquent un renouvellement des cadres dirigeants des institutions législatives du Cameroun.

Le profil des nouveaux présidents des chambres parlementaires

Théodore Datouo est un cadre expérimenté du RDPC. Aboubakary Abdoulaye cumule légitimité traditionnelle et technocratique : il est le Lamido de Rey-Bouba, un vaste territoire du Nord, et a été secrétaire d'État à l'Agriculture. Leur accession aux perchoirs respectifs était préparée de longue date, puisqu'ils occupaient déjà les premières vice-présidences de leurs institutions.

Pourquoi ces têtes tombent vraiment au sommet

L'âge avancé des prédécesseurs explique en partie ces changements. Cavaye Yeguie Djibril et Marcel Niat Njifenji, tous deux nonagénaires, voyaient leur capacité à exercer pleinement leurs fonctions questionnée. Mais au-delà de l'aspect physiologique, ces nominations répondent à des impératifs politiques : maintenir l'équilibre entre les régions et les sensibilités au sein de la majorité présidentielle.

Le mécanisme sous-jacent des transitions institutionnelles

Ces élections ne doivent rien au hasard. Elles résultent d'arbitrages précis au sein du RDPC et à la présidence de la République. Les nouveaux présidents, déjà vice-présidents, étaient en situation d'intérim régulier. Leur promotion assure une continuité tout en rajeunissant légèrement les têtes d'affiche. Pourtant, ces changements restent périphériques au regard de l'enjeu central : la succession de Paul Biya.

Les enjeux immédiats et futurs pour la scène politique camerounaise

À court terme, Théodore Datouo et Aboubakary Abdoulaye doivent piloter les sessions parlementaires. Dans les six prochains mois, ils examineront le budget et les réformes gouvernementales. Leur capacité à fédérer sera testée.

À long terme, d'ici trois à cinq ans, ces nominations préparent-elles le terrain pour une transition plus large ? La question de la succession de Paul Biya, 93 ans, devient chaque jour plus pressante. Les nouveaux présidents des chambres pourraient jouer un rôle clé dans une éventuelle période de transition constitutionnelle.

Qui succédera à Paul Biya après ces changements au Parlement ?

Alors que les "momies" quittent les perchoirs pour laisser place à des profils plus jeunes mais toujours issus du sérail, une seule question hante désormais les observateurs : ces mouvements annoncent-ils la fin d'une ère, et surtout, qui prendra la relève à la tête de l'État camerounais ?

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