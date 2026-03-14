Conseil Supérieur de la Magistrature : Paul Biya convoque la justice camerounaise après 6 ans :: CAMEROON

Six ans de silence institutionnel. Une seule date : 18 mars 2026.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature n'avait pas siégé depuis le 10 août 2020. Paul Biya le convoque ce mercredi au Palais de l'Unité. Des centaines de magistrats attendent une décision sur leur carrière. La justice camerounaise entre dans une séquence décisive.

Ce qui se passe le 18 mars et pourquoi c'est rare

La CRTV a diffusé l'annonce officielle. Le Président de la République Paul Biya présidera les assises du Conseil Supérieur de la Magistrature ce mercredi 18 mars 2026 au Palais de l'Unité à Yaoundé.

La dernière session remontait au 10 août 2020. Cinq ans et sept mois sans grand mouvement dans le corps judiciaire camerounais. Les départs à la retraite se sont accumulés. Les décès aussi. Les jeunes promotions de l'École Nationale d'Administration et de Magistrature attendent leur intégration. Les passages de grade sont bloqués. Les mutations n'ont pas eu lieu.

Le CSM se définit comme l'organe constitutionnel central chargé de garantir l'indépendance de la justice. Il gère l'intégralité de la carrière des magistrats du parquet et du siège intégrations, avancements, mutations, discipline. Sa convocation n'est pas un événement administratif ordinaire. Elle redistribue le pouvoir judiciaire sur l'ensemble du territoire.

Pourquoi cette session arrive maintenant

Le calendrier n'est pas anodin. Le mandat des membres du Conseil nommés par décret le 15 juin 2020 est arrivé à son terme le 15 juin 2025. L'article 7-a de la loi du 26 novembre 1982 régissant le CSM impose qu'une nouvelle désignation intervienne au moins un mois avant l'expiration du mandat en cours.

Ce délai n'a pas été respecté. Les membres sortants siègent depuis juin 2025 sous un régime de prorogation, autorisé par l'article 7-b de la même loi : les mandataires dont le mandat expire conservent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs. La continuité du service public est assurée. Mais la légitimité est fragile.

Deux scénarios sont donc ouverts pour le 18 mars. Soit Paul Biya publie de nouveaux décrets de nomination avant l'ouverture des travaux, régularisant ainsi la composition du Conseil. Soit la session se tient sous le régime de prorogation actuel légal, mais exposé à la critique.

Comment fonctionne le Conseil Supérieur de la Magistrature

La composition du CSM implique trois acteurs distincts. L'Assemblée nationale désigne trois députés. La Cour suprême désigne trois magistrats du siège au quatrième grade en activité. Le Chef de l'État nomme une personnalité extérieure au corps judiciaire.

Cette architecture tripartite est conçue pour équilibrer les pouvoirs. En pratique, la présidence effective du Conseil par le Chef de l'État et non par un magistrat indépendant constitue un point de tension récurrent dans les débats sur l'indépendance de la justice camerounaise.

Le Conseil siège en deux formations. La formation ordinaire traite les nominations, avancements et mutations. La formation disciplinaire examine les manquements professionnels des magistrats mis en cause. Les deux seront actives le 18 mars. Les dossiers disciplinaires en attente depuis 2020 seront examinés un signal fort sur l'éthique judiciaire attendu par les partenaires internationaux du Cameroun.

Les enjeux des prochains mois et des prochaines années

À court terme, cette session va redistribuer des centaines de postes. Les chefs de cours d'appel et de tribunaux de grande instance seront nommés ou reconduits. Les jeunes magistrats issus des promotions 2020 à 2025 seront officiellement intégrés. Les contentieux administratifs liés aux avancements bloqués seront en partie soldés.

Pour les partenaires internationaux Union européenne, Banque mondiale, bailleurs de l'aide au développement cette session est scrutée. La qualité de l'État de droit camerounais conditionne les évaluations de gouvernance qui influencent les flux d'investissement et d'aide.

À l'horizon 2028-2030, la recomposition du corps judiciaire décidée le 18 mars dessinera le visage de la justice camerounaise pour la prochaine décennie. Les magistrats nommés aujourd'hui instruiront les grandes affaires économiques, les contentieux électoraux et les dossiers de gouvernance qui marqueront cette période.

La justice camerounaise peut-elle regagner sa crédibilité en une journée ?

Six ans d'attente ne se rattrapent pas en une session. Mais le 18 mars 2026 constitue un point de bascule réel. La nomination des nouveaux membres du Conseil, le règlement des situations administratives bloquées et les décisions disciplinaires enverront un signal lisible positivement ou négativement sur la trajectoire de l'indépendance de la magistrature au Cameroun.

La vraie question que cette convocation pose n'est pas technique. Elle est politique : une institution dont les membres siègent sous prorogation depuis neuf mois, dans un pays où le mandat des députés expire dans deux semaines, peut-elle incarner l'État de droit qu'elle est censée garantir ?

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