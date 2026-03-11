FRANCE :: Lamyne M : l’artiste camerounais qui illumine Saint-Denis

Plus qu’un simple travail plastique à l’esthétique certaine, son exposition « Seconde vie » à la Villa D s’impose comme une véritable prise de position, où, à travers ses œuvres, l’artiste propose une réflexion profonde sur le rapport entre l’homme, la matière et la nature.

Lamyne M poursuit, la tête haute, son cheminement d’artiste inspirant et engagé. Son exposition « Seconde vie », présentée à la Villa D, école et centre d’art, du 7 mars au 30 avril, témoigne d’une création qui place l’humain au cœur de son imaginaire et de sa démarche artistique.

Le travail créatif de Lamyne M a toujours suscité l’engouement du public. L’ambiance en a été la parfaite illustration le 6 mars dernier, lors de la cérémonie de vernissage de sa nouvelle création. En présence du maire de la commune de Saint-Denis et de hautes personnalités, l’artiste s’est dit honoré. D’abord par la salle comble d’amoureux de l’art venus poser leur regard sur son œuvre. « Je suis très heureux que cette inauguration ait pu drainer autant de monde. J’ai vu des personnalités très estimées de la ville, ainsi que d’autres venues de plusieurs pays d’Europe », a-t-il confié.

L’artiste s’est également montré nostalgique en évoquant la présence de collègues avec lesquels il a partagé et soutenu la candidature de la ville de Saint-Denis au titre de Capitale européenne de la culture. « Aujourd’hui, il n’y a plus la Capitale européenne de la culture, mais le projet continue et le lieu demeure. Je l’ai donc choisi pour être le premier artiste à y exposer après sa rénovation », a-t-il déclaré à la presse.

De manière simple, Lamyne explique que « Seconde Vie » constitue un clin d’œil à l’écologie et, plus particulièrement, au recyclage. Cette exposition est le fruit d’une année de travail, présentée aujourd’hui comme la restitution d’une résidence artistique. Au-delà des frontières de Saint-Denis, l’œuvre suscite déjà un vif intérêt et plusieurs commandes sont en cours. Sauf changement de dernière minute, l’exposition devrait être installée dans deux musées, le lien ayant déjà été établi entre l’artiste et les responsables des institutions concernées. Elle pourrait également être présentée à l’occasion de la Coupe du monde de football 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Parmi les créations de Lamyne M se distingue une installation monumentale de six mètres de hauteur. Cette œuvre symbolise les différentes couches sociétales qui ont façonné et continuent de façonner la ville de Saint-Denis. La cité, confrontée à de profondes mutations sociales, demeure néanmoins attachée à ses valeurs d’hospitalité. L’artiste traduit cette réalité à travers une composition réalisée à partir de morceaux de tissus récupérés dans des marchés et divers ateliers de couture.

D’abord styliste, le travail plastique de Lamyne M a été nourri ensuite par le textile, qui est finalement son identité créative. Sa démarche se construit à travers des objets quotidiens récupérés constituant les matériaux qu’il utilise pour ses installations géantes ou ses performances d’une rare intensité.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp