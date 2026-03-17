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Il s'appelait Samy Zato, le journaliste a fait son dernier reportage à Douala
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Siewe Zato Samuel, connu sous son nom de plume Samy Zato, est mort. La nouvelle de la disparition du journaliste s'est répandue dans toutes les rédactions et y est restée.

Une semaine après l'annonce de son décès, Samy Zato continue d'alimenter les débats dans les milieux de la presse à Douala notamment. L'homme y a laissé ses marques, indélébiles, qui font l'unanimité dans la corporation. Rarement un homme des médias n'a suscité autant d'émotion. Il représente le dernier dinosaure d'une classe de journalistes au sens pur du terme. Les rédactions s'y sont d'ailleurs ruées à cœur joie, rivalisant de titres. À l'instar de Forum Libre, qui a trouvé les mots justes : « Départ silencieux d'un journaliste de terrain », non sans retracer le parcours d'un homme qui aura donné à Samy une grande notoriété.

« Après ses classes dans les services des sports des radios urbaines de la ville, il a été piqué par le virus de la presse écrite, qui ne l'a plus quitté. Il y est resté pendant plus de 25 ans. Il a poli son style dans les forges les plus exigeantes, notamment dans l'Aube Nouvelle du patriarche Richard Ekoka Sam Ewande, l'Autre Journal coordonné par Germain Socrate, mais aussi la Nouvelle République de Ndam Njoya Nzomene, le Combattant de Joseph Beyimbe et la Voix du Centre d'Emmanuel Ekouli. » Mais aussi une réputation de professionnel avéré.

« Il détestait se faire raconter l'actualité. Pour lui, le journalisme est une quête permanente de la vérité brute. Toujours ouvert à la critique, il était disciple du sacro-saint principe de la vérification des sources, cher aux professionnels du métier. »

Seulement, la mort de Samy, survenue le 9 mars courant, constitue-t-elle véritablement la « fin de patrouille pour un soldat de la plume », comme l'écrit le journal Le Parcours d'Alex Koko à Dang, par ailleurs président du Syndicat National des Journalistes Indépendants du Cameroun (SYNAJIC), dont il était membre ? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il qu'il laisse l'image d'« un serviteur de l'information d'une rigueur exemplaire, ayant consacré sa vie au journalisme de terrain et à la quête des faits. »

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