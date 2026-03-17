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Le lamido de Rey- Bouba élu nouveau président du sénat
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Changement à la tête du sénat camerounais, après l'Assemblée nationale. 

Boubakary ABDOULAYE est le nouveau président de la Chambre haute du parlement camerounais. Il remplace Marcel NIAT NJIFENDI, 92 ans, et qui occupé ce poste de président du sénat depuis sa création en 2018.

Boubakary ABDOULAYE était jusqu'à ce jour du mardi, 17 mars 2026, vice-président au sénat. 

Boubakary ABDOULAYE est lamido de Rey-Bouba, dans la région du Nord Cameroun. 

Nous y reviendrons. 

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