Fraude électrique au Cameroun : le grand coup de filet qui inquiète les réseaux illégaux :: CAMEROON

Quatre cents foyers alimentés par un seul fraudeur. Les autorités camerounaises viennent de démanteler plusieurs réseaux de branchements illégales à Yaoundé et Douala, révélant l'ampleur d'un fléau qui asphyxie le réseau national.

Une vaste opération de lutte contre la fraude électrique a été lancée sur l'ensemble du territoire camerounais. Les équipes d'inspection ont ciblé en priorité les quartiers des deux principales métropoles du pays. À Yaoundé comme à Douala, des centaines d'habitations et de commerces ont été contrôlés.

Les résultats des investigations dépassent les estimations initiales. Un cas particulièrement frappant a été documenté : un seul opérateur approvisionnait illicitement jusqu'à 400 abonnés. Ce réseau souterrain a été entièrement démantelé par les forces de l'ordre.

L'ampleur d'un phénomène structurel

La fraude électrique ne se limite pas à quelques branchements sauvages isolés. Les opérations récentes révèlent l'existence de véritables filières organisées. Ces réseaux opèrent avec une logistique élaborée et une connaissance technique du réseau public de distribution d'électricité.

Les quartiers populaires de Yaoundé et Douala concentrent l'essentiel des infractions constatées. La densité de population et la faiblesse des contrôles antérieurs ont favorisé l'expansion de ces pratiques. Certains fraudeurs agissent depuis plusieurs années sans être inquiétés.

Les mécanismes de la fraude organisée

Le fonctionnement de ces réseaux repose sur une ingénierie technique sophistiquée. Les branchements illégaux sont réalisés par des électriciens informels qui maîtrisent parfaitement l'architecture du réseau. Ils puisent l'électricité en amont des compteurs, rendant la consommation totalement indétectable pour la compagnie nationale.

Le cas du fraudeur alimentant 400 foyers illustre un modèle économique parallèle. Cet opérateur agissait comme un revendeur d'électricité, facturant ses propres tarifs à ses "clients". Il réalisait des bénéfices substantiels tout en faisant supporter le coût technique de son activité à l'ensemble du réseau.

Les conséquences sur le système électrique

La fraude électrique affaiblit considérablement la capacité de distribution nationale. Chaque kilowattheure détourné représente une perte sèche pour Eneo, le concessionnaire du service public. Ces pertes financières se répercutent inévitablement sur la qualité du service offert aux abonnés réguliers.

Les clients honnêtes supportent une double peine. Ils paient leurs factures tout en subissant des délestages causés par un réseau saturé de branchements illégaux. La surcharge provoque des chutes de tension et des pannes à répétition dans les zones les plus touchées.

Les enjeux d'une répression durable

À court terme, les opérations vont se multiplier sur l'ensemble du territoire national. Les autorités ont annoncé la poursuite des inspections et des actions coercitives. Les quartiers de Yaoundé et Douala restent sous surveillance renforcée pour empêcher la reconstitution des réseaux démantelés.

À long terme, l'enjeu dépasse la simple répression. La fraude électrique compromet les investissements nécessaires à l'extension et à la modernisation du réseau. Chaque franc non recouvré limite la capacité de l'État et du concessionnaire à améliorer l'accès à l'électricité pour tous les Camerounais.

Alors qu'un seul fraudeur pouvait alimenter 400 foyers sans payer le moindre franc à la collectivité, une question s'impose : la répression suffira-t-elle à endiguer un phénomène qui trouve ses racines dans le coût de l'électricité et les défaillances du service public ?

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