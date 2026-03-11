Sauvetage héroïque dans le Ndian : 31 otages libérés par l'armée camerounaise :: CAMEROON

155 millions de francs CFA. C'est la rançon que réclamaient les ravisseurs. L'armée a rendu cette exigence caduque en une nuit.

Une opération commando libère 31 personnes dans le Sud-Ouest

Les faits se sont déroulés dans la division de Ndian, région du Sud-Ouest. Des combattants séparatistes avaient enlevé 31 personnes. Les victimes avaient été capturées dans les localités de Nyanga, Bakassi et Pamol. Elles étaient séquestrées à Munyengue. Les ravisseurs exigeaient 5 millions de FCFA par otage pour libérer leur prison. L'armée camerounaise a réagi. Les soldats du 21e Bataillon de fusiliers marins, le 21e BAFUMAR basé à Ekondo-Titi, ont planifié une intervention nocturne.

Une infiltration de 60 kilomètres en territoire hostile

Le défi était immense. Les militaires ont dû parcourir environ 60 kilomètres de nuit pour atteindre le camp des preneurs d'otages. L'opération s'est déroulée dans l'obscurité totale, en zone rurale et sous la menace permanente d'une embuscade. L'objectif était de libérer les captifs sans provoquer de bain de sang. Les ravisseurs, pris par surprise, ont tenté d'utiliser leurs prisonniers comme bouclages humains. La manœuvre a échoué. Les 31 otages ont été extraits sains et saufs. Cette opération militaire dans le Ndian restera comme un modèle de gestion de crise.

La logique criminelle des enlèvements contre rançon

Pourquoi de tels enlèvements se multiplient-ils dans cette région ? Le kidnapping dans le Sud-Ouest Cameroun est devenu une source de financement pour les groupes armés. Exiger 5 millions par personne permet de lever des fonds conséquents. Ces sommes servent ensuite à acheter des armes, à payer des combattants ou à financer des actions de déstabilisation. En libérant les otages sans verser un franc, l'armée porte un coup direct à ce modèle économique criminel. La saisie de deux armes et de munitions renforce ce succès tactique.

Une coordination exemplaire entre unités et forces de sécurité

Le déroulé de l'opération révèle un mécanisme rodé. Le sauvetage d'otages par l'armée a reposé sur le travail du 21e BAFUMAR, une unité d'élite spécialisée dans les zones côtières et marécageuses. Leur connaissance du terrain a été déterminante. Une fois libérées, les victimes ont été prises en charge par un autre corps. Elles ont été remises à la Gendarmerie Nationale à Ekondo-Titi. Cette transition entre unité combattante et force d'enquête est cruciale. Elle permet de recueillir les témoignages à chaud et d'ouvrir des procédures judiciaires contre les ravisseurs en fuite.

Sécurisation durable et fragilisation des réseaux criminels

À court terme, l'impact est psychologique et sécuritaire. Les populations locales voient que l'armée est capable de les protéger. La confiance dans les forces de défense se renforce. Les ravisseurs, eux, perdent à la fois leurs otages et leurs armes. À long terme, ce type d'opération fragilise les réseaux de lutte contre les séparatistes armés. En tarissant leur source de financement par la rançon, l'armée les affaiblit durablement. Reste la question des 60 kilomètres de zone mal contrôlée. Si l'armée peut s'y infiltrer une nuit, elle doit désormais y rester présente pour éviter que d'autres camps ne se reforment.

Combien de temps encore les populations devront-elles vivre sous la menace des enlèvements ?

Le succès du 21e BAFUMAR rassure, mais l'équation sécuritaire du Sud-Ouest reste entière.

