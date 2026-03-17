Camer.be
CAN 2025 : le Sénégal perd son titre, le Maroc sacré sur tapis vert
SÉNÉGAL :: SPORT

SÉNÉGAL :: CAN 2025 : le Sénégal perd son titre, le Maroc sacré sur tapis vert :: SENEGAL

Deux mois après la finale, le verdict est tombé. La CAF a annulé la victoire du Sénégal lors de la CAN 2025 et attribué le titre au Maroc sur tapis vert. La décision du jury d'appel, rendue ce mardi 17 mars 2026, sanctionne le comportement des Lions de la Téranga lors de l'incroyable finale du 18 janvier à Rabat.

Une décision de dernière instance qui bouleverse le palmarès

La Commission d'appel de la Confédération africaine de football a rendu son verdict. Le Sénégal est déclaré forfait pour la finale de la CAN 2025 en application de l'article 84 du règlement. Le résultat est homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. Le trophée change ainsi de mains, deux mois après la rencontre.

Le scénario chaotique de la finale du 18 janvier 2025

Ce jour-là, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, le Maroc et le Sénégal s'affrontent. Dans le temps additionnel, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo accorde un penalty au Maroc après consultation de la VAR. Les joueurs sénégalais quittent alors le terrain pendant une vingtaine de minutes en signe de protestation. Ils reviennent finalement, poussés par Sadio Mané. Brahim Diaz rate sa panenka, arrêtée par Édouard Mendy. En prolongation, Pape Gueye marque et offre la victoire au Sénégal.

La sanction prononcée par la CAF

La Fédération royale marocaine de football avait saisi la CAF immédiatement après la finale. Elle s'appuyait sur les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations. Le départ des joueurs sénégalais du terrain sans autorisation de l'arbitre constituait, selon la partie marocaine, un abandon de match passible d'une défaite par forfait. La commission d'appel a finalement jugé cette requête fondée.

Le mécanisme juridique ayant abouti au revirement

Le communiqué de la CAF précise les fondements de sa décision. La Commission d'appel estime "que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84". L'article 82 sanctionne toute équipe qui "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire". L'article 84 applique automatiquement une défaite 3-0. La décision de première instance de la commission de discipline est donc annulée.

Les enjeux immédiats pour les deux sélections nationales

À court terme, le Sénégal perd son titre de champion d'Afrique. Dans les prochains mois, les Lions de la Téranga devront digérer cette sanction administrative. Le sélectionneur Pape Thiaw, déjà suspendu cinq matchs, voit son palmarès entaché. Le Maroc hérite du trophée et empoche les primes liées à la victoire finale. La FRMF obtient gain de cause après une bataille juridique de deux mois.

À long terme, d'ici trois à cinq ans, cette décision pourrait modifier la jurisprudence de la CAF sur les incidents de match. Les fédérations seront désormais plus prudentes avant d'ordonner un retrait de terrain. Le précédent de la finale de la CAN 2025 deviendra une référence dans les manuels de droit du sport africain.

La CAF a-t-elle rendu une décision sportivement juste ou juridiquement excessive ?

Alors que le trophée change de mains sans nouveau match, une question divise les amateurs de football africain : fallait-il privilégier le résultat sur le terrain, où le Sénégal avait dominé, ou appliquer strictement un règlement que les Lions de la Téranga ont objectivement enfreint en quittant la pelouse ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#CAN2025 #Senegal #Maroc #TapisVert #CAF #FootballAfricain #Finale #Rabat #LionsTeranga #LionsAtlas

Lire aussi dans la rubrique SPORT

CAN 2025 : le Sénégal perd son titre, le Maroc sacré sur tapis vert
Liverpool FC reçoit Tottenham Hotspur en difficulté en Premier League
L’Olympique Marseille en mode revanche face à l’AJ Auxerre en Ligue 1
Le Real Madrid dans les filets de Manchester City en C1
Les paris « over/under » sont-ils plus prévisibles dans certains championnats de football africain ?
Analyse tactique football africain : identifier la value dans les paris sportifs
Quels facteurs déterminent l’efficacité du striking dans les combats UFC modernes
Mercato : Arsenal prêt à offrir 40 millions d'euros pour le Camerounais Karl-Etta Eyong
Francis Ngannou quitte la PFL : la décision qui choque le MMA
Can féminine 2026 : La CAF acte le report de la compétition
la 5e saison de La Ligue d’Égalité se referme
Kenzo Kana-Biyik, fils d'André, appelé en équipe de France U15
Devenez Rédacteur

Les + récents

23:07
CAN 2025 : le Sénégal perd son titre, le Maroc sacré sur tapis vert

CAN 2025 : le Sénégal perd son titre, le Maroc sacré sur tapis vert
21:03
Après le Sénat et l'Assemblée, la question de la succession de Paul Biya

Après le Sénat et l'Assemblée, la question de la succession de Paul Biya
18:56
Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement

Des distinctions de Nestlé Cameroun pour son engagement dans la Protection de l’environnement
18:28
Le lamido de Rey- Bouba élu nouveau président du sénat

Le lamido de Rey- Bouba élu nouveau président du sénat
14:31
Ghana : 27 femmes en détention pour des vidéos TikTok jugées immorales

Ghana : 27 femmes en détention pour des vidéos TikTok jugées immorales

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo