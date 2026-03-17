SÉNÉGAL :: CAN 2025 : le Sénégal perd son titre, le Maroc sacré sur tapis vert :: SENEGAL

Deux mois après la finale, le verdict est tombé. La CAF a annulé la victoire du Sénégal lors de la CAN 2025 et attribué le titre au Maroc sur tapis vert. La décision du jury d'appel, rendue ce mardi 17 mars 2026, sanctionne le comportement des Lions de la Téranga lors de l'incroyable finale du 18 janvier à Rabat.

Une décision de dernière instance qui bouleverse le palmarès

La Commission d'appel de la Confédération africaine de football a rendu son verdict. Le Sénégal est déclaré forfait pour la finale de la CAN 2025 en application de l'article 84 du règlement. Le résultat est homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. Le trophée change ainsi de mains, deux mois après la rencontre.

Le scénario chaotique de la finale du 18 janvier 2025

Ce jour-là, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, le Maroc et le Sénégal s'affrontent. Dans le temps additionnel, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo accorde un penalty au Maroc après consultation de la VAR. Les joueurs sénégalais quittent alors le terrain pendant une vingtaine de minutes en signe de protestation. Ils reviennent finalement, poussés par Sadio Mané. Brahim Diaz rate sa panenka, arrêtée par Édouard Mendy. En prolongation, Pape Gueye marque et offre la victoire au Sénégal.

La sanction prononcée par la CAF

La Fédération royale marocaine de football avait saisi la CAF immédiatement après la finale. Elle s'appuyait sur les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations. Le départ des joueurs sénégalais du terrain sans autorisation de l'arbitre constituait, selon la partie marocaine, un abandon de match passible d'une défaite par forfait. La commission d'appel a finalement jugé cette requête fondée.

Le mécanisme juridique ayant abouti au revirement

Le communiqué de la CAF précise les fondements de sa décision. La Commission d'appel estime "que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84". L'article 82 sanctionne toute équipe qui "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire". L'article 84 applique automatiquement une défaite 3-0. La décision de première instance de la commission de discipline est donc annulée.

Les enjeux immédiats pour les deux sélections nationales

À court terme, le Sénégal perd son titre de champion d'Afrique. Dans les prochains mois, les Lions de la Téranga devront digérer cette sanction administrative. Le sélectionneur Pape Thiaw, déjà suspendu cinq matchs, voit son palmarès entaché. Le Maroc hérite du trophée et empoche les primes liées à la victoire finale. La FRMF obtient gain de cause après une bataille juridique de deux mois.

À long terme, d'ici trois à cinq ans, cette décision pourrait modifier la jurisprudence de la CAF sur les incidents de match. Les fédérations seront désormais plus prudentes avant d'ordonner un retrait de terrain. Le précédent de la finale de la CAN 2025 deviendra une référence dans les manuels de droit du sport africain.

La CAF a-t-elle rendu une décision sportivement juste ou juridiquement excessive ?

Alors que le trophée change de mains sans nouveau match, une question divise les amateurs de football africain : fallait-il privilégier le résultat sur le terrain, où le Sénégal avait dominé, ou appliquer strictement un règlement que les Lions de la Téranga ont objectivement enfreint en quittant la pelouse ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp