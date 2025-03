CAMEROUN :: Présidentielle 2025: Aucun obstacle juridique à la candidature du Pr Maurice Kamto :: CAMEROON

Les arguments juridiquement valables ont été exposés par le Pr Timtchueng lors des travaux de l’Assemblée des structures du Mrc tenue le dimanche 16 mars dans un hôtel à Bafoussam .

Militant du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), agrégé en Droit privé et Sciences Criminelles et enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’université de Dschang, le professeur Moïse Timtchueng est habité par une conviction : Maurice Kamto, président national du Mrc et professeur agrégé en Droit public, sera candidat à l’élection présidentielle prévue en 2025 au Cameroun.

Appelé à exposer, le dimanche 16 mars 2025, devant les militants et cadres du Mrc, réunis dans un hôtel de la ville de Bafoussam dans le cadre de l’Assemblée des structures de la région de l’Ouest, l’universitaire a déployé un arsenal d’arguments pour expliquer la validité juridique de la candidature du président national du Mrc à cette échéance électorale. Il a brandi principalement l’article 121 de la Loi N°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral au Cameroun.

Mettre fin aux supputations

Selon cet article, au-delà de remplir les conditions de nationalité, d’âge et autres, le candidat peut être investi par une formation politique disposant des élus au sein des institutions, notamment les conseils municipaux et les institutions parlementaires que sont le Sénat et l’Assemblée nationale. Pour le Pr Timtchueng, il ne fait l’ombre d’aucun que suivant la théorie du mandat représentatif, universellement consacrée. des conseillers municipaux ou des députés peuvent démissionner de leurs formations politiques actuelles et rejoindre le Mrc maintenant ou au moment de la convocation du corps électoral. Cette transhumance politique créditera, à coup sûr, le Mrc des élus. Ce qui permettra au Mrc d’investir directement son candidat à l’élection présidentielle.

Autre hypothèse, un parti disposant un ou des élus à l’instar du Mouvement citoyen national camerounais (Mcnc) de Jean Monthé ou le Front des démocrates camerounais(Fdc) de Denis Emillien Atangana peuvent, sans aucune autre procédure, investir le Pr Maurice Kamto à l’élection présidentielle à venir. Tout comme le Front pour le Changement au Cameroun (Fcc).

En rappel, en décembre 2023, Jean Michel Nintcheu, participe à la 3ᵉ convention du MRC comme leader du Fcc, parti soutenant l'Alliance politique pour le changement (Apc) , une coalition des forces appelées à soutenir la candidature du Pr Maurice Kamto à l’élection présidentielle de 2025.

Les délégués, environ 300 personnes, réunis par Me André Marie Tassa, secrétaire du bureau de la fédération régionale du Mrc à l’Ouest, ont salué cette démonstration du Pr Timtchueng. Ce qui les conforte dans leur déploiement sur le terrain dans le cadre de l’intensification des campagnes d’inscription sur les listes électorales. Car, il est clair, selon Elie Ngompé Fotso, secrétaire général adjoint numéro 2 du Mrc, que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour maximiser la participation des camerounais au vote d’octobre 2025.

Les militants du Mrc dans le département du Ndé, conduits par Raïssa Solange Nono dit Rosange Njumegni, ont pris l’engagement d'accroître leur présence sur le terrain. Surtout Achille Ngabet porté récemment à la tête du bureau de la fédération communale du Mrc à Bangangté. Il en de même de l’équipe du département des Bamboutos dirigée par Théodore Djiatsa. Alain Foka, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans la Mifi et Alain Fokam, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans le Koung-Khi entendent maximiser leurs méthodes de structuration et de mobilisation des militants jugés exemplaires par Me André Marie Tassa. Dr Siméon Kuissu, Roger Dafem, Maffo Meudjeu Colette, Adèle Fongué, André Téné et bien d’autres cadres ou membres du directoire national du Mrc originaires ou encartés dans les unités de la région de l’Ouest se trouvent dans cette logique.

Mouiller le maillot

En bref, André Marie Tassa s’est réjoui des réajustements et des réaménagements récemment intervenus au niveau du bureau de la fédération régionale de l’Ouest. Il a expliqué la teneur des échanges épistolaires entre lui et l’autorité administrative qui a brandi «les supputations relatives à la candidature du Pr Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle» pour tenter de refuser de délivrer un récépissé de déclaration pour la tenue de cette assemblée des structures du Mrc dans la région de l’Ouest. En plus, Me André Marie Tassa a demandé au secrétaire des fédérations départementales de suivre son exemple.

Tout comme, il a exhorté les militants de diverses fédérations communales à davantage mouiller le maillot afin d’assurer la victoire du candidat du Mrc à la prochaine élection présidentielle. Cet appel a été amplifié par Massoma, secrétaire du bureau de la fédération Mrc dans le Littoral I. Invité par son homologue de la région de l’Ouest, il a tenu à être là pour montrer sa fidélité au parti dirigé par le Pr Maurice Kamto et son engagement pour l’alternance au sommet de l’Etat lors de l’élection présidentielle de 2025.