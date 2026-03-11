CAMEROUN :: Succession Zacharie Noah : l'avocat des sœurs contre-attaque après sommation :: CAMEROON

Un huissier, une sommation, des menaces de procès. Puis une réponse cinglante. La guerre de l'héritage Noah franchit un palier judiciaire.

Une sommation qui déclenche une riposte judiciaire

Le 6 mars 2026, Me Bayebeck reçoit un acte officiel. À la demande de Yannick Noah, un huissier de Yaoundé lui signifie une sommation. L'avocat doit fournir les preuves des déclarations que le magazine Voici lui a prêtées le 27 février. Faute de quoi, des poursuites pour diffamation seront engagées en France. La réponse de l'avocat, rendue publique, ne se fait pas attendre. Il dénonce une "tentative de bâillonnement" et des propos qu'il qualifie de "tronqués" par le journaliste. Me Bayebeck est le conseil des sœurs Noah, Nathalie et Isabelle, dans le conflit qui les oppose à leur frère autour de la succession Zacharie Noah.

L'avocat du père devenu conseil des filles

Le passé de Me Bayebeck donne du poids à son intervention. Il a été durant de longues années l'avocat de Zacharie Noah, jusqu'au décès du patriarche en 2017. Il se présente comme un "dépositaire d'informations importantes" sur le patrimoine successoral. C'est à ce titre que les sœurs Noah l'ont mandaté. Dans sa mise au point, l'avocat rétablit sa version : il n'a jamais déclaré que ses clientes avaient gagné leur procès. Il a simplement indiqué qu'elles ont été déboutées, mais que la décision n'est pas définitive. Il pointe surtout une absence qui intrigue : l'acte de vente original, pourtant attesté par un clerc de notaire, reste "curieusement introuvable".

La réserve héréditaire, socle juridique de la contestation

Le cœur du litige repose sur un mécanisme juridique précis. Me Bayebeck cite l'article 913 du Code civil camerounais, identique au Code français. La réserve héréditaire se définit comme la part minimale des biens qu'un parent doit obligatoirement laisser à ses enfants. Vendre un bien à un seul enfant sans respecter les quotes-parts des autres constitue une donation déguisée. L'avocat estime que la succession Zacharie Noah tombe sous le coup de cette règle. Il rappelle qu'un jugement d'hérédité du 22 septembre 2022 avait déjà ordonné la liquidation et le partage des biens. La procédure est restée lettre morte.

Le tableau accablant d'un héritage à sens unique

Me Bayebeck dresse un état des lieux chiffré de la succession Zacharie Noah. Yannick Simon Camille Noah détient aujourd'hui 100% des biens reçus. Ses sœurs, Nathalie Elisabeth Noah et Isabelle Michèle Scholastique Noah, n'ont perçu aucun actif. C'est ce déséquilibre que l'avocat a mission de contester. Il interpelle directement Yannick Noah : pourquoi viser sa personne plutôt que répondre au "désarroi" que ses sœurs expriment sur les réseaux sociaux ? L'avocat annonce son intention de se déconstituer, tout en défiant le champion : "J'attendrai que les flammes de la justice française viennent caresser la plante de mes pieds."

Poursuites en France et avenir du patrimoine familial

À court terme, la menace de poursuites pour diffamation plane. Si Yannick Noah saisit la justice française, le conflit judiciaire deviendra public et médiatisé en Europe. La provocation de Me Bayebeck rend cette issue probable. À long terme, l'enjeu dépasse les individus. Une annulation des ventes pour non-respect de la réserve héréditaire créerait un précédent juridique au Cameroun. Elle forcerait une redistribution massive des biens de la succession Zacharie Noah. L'impunité apparente des actes de disposition contestés pourrait être remise en cause par les tribunaux.

La mémoire d'un champion peut-elle résister à la bataille des héritiers ?

Alors que les menaces fusent et que la justice française est prise à témoin, une question demeure : le nom de Zacharie Noah survivra-t-il à ce combat fratricide ?

