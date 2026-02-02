-
© Camer.be : Paukl Moutila
- 02 Feb 2026 18:15:49
- |
- 537
- |
-
La Russie accuse Macron de préparer l'élimination de dirigeants africains :: RUSSIA
Le renseignement russe lance une bombe géopolitique. Le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie affirme détenir des informations sur un prétendu plan français visant des dirigeants africains jugés indésirables. Selon Moscou, le président Emmanuel Macron emploierait des méthodes extrêmes, incluant le soutien à des groupes armés, pour reconquérir une influence perdue sur le continent. Cette accusation, si elle n'est pas étayée par des preuves publiques, jette une lumière crue sur l'intensité de la guerre de l'ombre qui se joue en Afrique.
Une accusation aux relents de guerre de l'information
Cette révélation, aux allures de propagande géopolitique, intervient dans un contexte de fracture profonde entre Paris et plusieurs capitales africaines. Les récents coups d'État et les expulsions de forces françaises au Sahel ont affaibli la position historique de la France. L'accusation d'ingérence française violente, même invérifiée, sert directement le récit russe qui se présente en alternative aux puissances occidentales. Elle vise à discréditer totalement l'action de Paris auprès des opinions publiques africaines.
Le contexte d'une rivalité stratégique exacerbée
Cette offensive verbale de Moscou n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de déstabilisation narrative, où la diplomatie africaine devient un champ de bataille informationnel. La Russie, via le groupe Wagner puis ses structures officielles, a considérablement accru son empreinte militaire et économique sur le continent. Accuser la France de projets d'assassinat permet de détourner l'attention des propres méthodes controversées de Moscou et de resserrer les alliances avec les régimes en rupture avec l'ancienne puissance coloniale.
Quelle crédibilité pour des allégations non sourcées ?
La charge est extrêmement grave, mais le SVR ne présente aucun document ou preuve tangible. Les services de renseignement sont des outils classiques de désinformation stratégique, notamment en période de tension. L'objectif peut être moins de convaincre que de semer le doute, d'envenimer les relations et de justifier un durcissement autoritaire de régimes partenaires face à une prétendue menace extérieure. La véritable cible est moins Paris que les capitales africaines encore hésitantes dans leur choix d'alliance. Dans ce jeu trouble des influences, qui parvient encore à distinguer la manipulation de la réelle menace pour la souveraineté des États ?
