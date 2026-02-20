CAN Maroc 2025 : des supporters sénégalais condamnés après les incidents de la finale :: MOROCCO

La justice marocaine a rendu son verdict jeudi dans l’affaire des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations disputée mi-janvier à Rabat. Dix-huit supporters sénégalais ont été condamnés à des peines de prison allant de trois mois à un an ferme pour des faits qualifiés de hooliganisme.

Des peines de prison et des amendes prononcées

Les prévenus étaient poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation : violences contre les forces de l’ordre, dégradation d’équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles.

Le tribunal a finalement prononcé des peines inférieures aux réquisitions du parquet, qui avait demandé jusqu’à deux ans d’emprisonnement ferme.

Dans le détail :

- Neuf supporters ont écopé d’un an de prison assorti d’une amende de 5 000 dirhams (environ 460 euros) ;

- Six autres ont été condamnés à six mois de prison et 2 000 dirhams d’amende ;

- Trois prévenus ont reçu une peine de trois mois de prison accompagnée d’une amende de 1 000 dirhams.

Réagissant à la décision, l’avocat sénégalais Me Patrick Kabou a dénoncé une condamnation « incompréhensible », estimant que ses clients avaient été érigés en « boucs émissaires ».

Un Français également condamné

Un ressortissant français d’origine algérienne, jugé séparément pour avoir lancé une bouteille d’eau, a lui aussi été condamné à trois mois de prison et à une amende de 1 000 dirhams.

Son avocat, Me Jaouad Benaissi, s’est déclaré « triste et déçu » après l’annonce du jugement, rendu à l’issue d’une délibération ayant duré plus d’une demi-heure après la rupture du jeûne marquant le premier jour du ramadan au Maroc.

À la sortie de l’audience, certains supporters ont brièvement manifesté leur mécontentement et annoncé leur intention de faire appel dès le lendemain.

Une finale sous haute tension

Les faits remontent au 18 janvier, lors de la finale disputée au Stade Moulay Abdellah. Le Sénégal s’était imposé 1-0 au terme d’une rencontre particulièrement tendue.

La situation avait dégénéré après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel, juste après un but refusé au Sénégal. Des supporters sénégalais avaient alors tenté d’envahir la pelouse et lancé divers projectiles en direction du terrain.

Selon le ministère public, les accusés auraient « délibérément voulu perturber le bon déroulement du match » et commis des violences retransmises en direct à la télévision.

Une défense qui conteste les preuves

Durant les audiences, les supporters ont réaffirmé leur innocence tout en exprimant leurs regrets face aux débordements, rappelant les liens fraternels entre les peuples marocain et sénégalais.

La défense a contesté la solidité du dossier judiciaire, estimant que les images issues des caméras du stade ne constituaient pas des preuves irréfutables et qu’aucun flagrant délit n’avait été établi. Le parquet, lui, s’est appuyé sur ces images ainsi que sur les certificats médicaux de policiers et stadiers blessés, évaluant les dégâts matériels à plus de 370 000 euros.

Des sanctions sportives déjà infligées

Fin janvier, la Confédération africaine de football avait déjà sanctionné les deux fédérations nationales, leur infligeant de lourdes amendes pour comportements antisportifs et manquements aux règles du fair-play.

Pour l’avocat de la partie civile représentant plusieurs membres des forces de l’ordre blessés, ces sanctions disciplinaires ne remplacent pas la responsabilité pénale individuelle des supporters condamnés.

Le Maroc, qui a accueilli la 35ᵉ édition de la CAN du 21 décembre au 18 janvier, se prépare désormais à un nouveau défi international : la coorganisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, un rendez-vous pour lequel les autorités entendent renforcer davantage la sécurité autour des grandes compétitions sportives.

