CAMEROUN :: Féminicide à Sangmélima : une femme de 27 ans retrouvée morte, son compagnon orpailleur soupçonné :: CAMEROON
Au Cameroun, une femme est tuée par son partenaire intime toutes les 72 heures en moyenne. Le féminicide de Sangmélima découvert le 19 février 2026 s'inscrit dans cette réalité brutale et silencieuse.
Le corps de Moloundou Mballa Véronique, 27 ans, a été retrouvé dans sa chambre du quartier résidentiel de Sangmélima, chef-lieu de la région du Sud. La dépouille présentait des traces visibles de violences. L'état de décomposition avancée indique un décès survenu au moins 48 heures avant la découverte.
Véronique avait été aperçue vivante pour la dernière fois le mardi 17 février. Sa voisine témoigne : elle attendait ce soir-là la visite de son compagnon, avec qui des altercations téléphoniques avaient déjà eu lieu dans la journée.
L'homme, identifié comme un orpailleur répondant au nom d'Azegue, serait arrivé vers 19 heures. Des bruits de dispute ont alerté le voisinage. Interpellé, il aurait minimisé les faits avant de disparaître. Depuis ce moment, Véronique n'a plus donné signe de vie.
C'est l'odeur émanant de la pièce fermée qui a conduit la propriétaire à forcer la porte, deux jours plus tard.
Une enquête judiciaire est ouverte. Le compagnon est activement recherché.
Pourquoi ce drame révèle une faillite systémique
Les violences conjugales en milieu rural camerounais restent massivement sous-déclarées. L'isolement géographique, la dépendance économique et l'absence de structures d'accueil locales créent des conditions où l'escalade meurtrière peut se produire sans intervention extérieure.
L'orpaillage, secteur informel à forte pression financière et faible encadrement social, constitue un contexte aggravant documenté dans plusieurs études régionales sur les violences de genre en Afrique subsaharienne.
Ce que l'enquête devra établir
Les enquêteurs devront reconstituer la chronologie précise entre l'arrivée du suspect et la mort de la victime. Les témoignages de voisins constituent à ce stade les seules preuves directionnelles disponibles. L'état de décomposition du corps complexifie l'établissement médico-légal de l'heure exacte du décès.
L'identification et l'arrestation d'Azegue conditionneront toute possibilité de jugement. Dans les zones rurales camerounaises, les suspects de violences conjugales bénéficient parfois d'une mobilité qui ralentit considérablement les procédures.
Un féminicide, deux enfants, zéro filet de sécurité
Véronique laisse derrière elle deux enfants. Leur situation n'a pas encore été précisée par les autorités locales. Ce vide illustre une lacune structurelle : au Cameroun, aucun dispositif national d'accompagnement automatique des enfants orphelins de féminicide n'existe à ce jour.
À court terme, l'enquête devra établir les responsabilités pénales. À long terme, ce drame pose la question de la protection des femmes dans les zones rurales éloignées des centres de décision et des services sociaux.
La violence conjugale tue. Combien de Véronique faudra-t-il encore pour que le Cameroun se dote d'une loi spécifique sur les féminicides ?
