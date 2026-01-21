RUSSIE :: Lavrov : L'Occident accusé de perpétuer le pillage économique de l'Afrique :: RUSSIA

C’est une charge diplomatique d’une virulence calculée qui remet le feu aux poudres des relations Nord-Sud. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a frontalement attaqué les puissances occidentales, les accusant de maintenir leur prospérité actuelle en continuant d'exploiter le continent africain. Cette déclaration, loin d’être anodine, s’inscrit dans une stratégie de repositionnement géopolitique global où Moscou cherche à s’imposer comme le partenaire alternatif privilégié des nations du Sud.

La persistance d'un modèle prédateur

Selon le ministre russe des Affaires étrangères, les mécanismes de domination n’ont pas disparu avec les indépendances, ils se sont simplement métamorphosés. Lavrov soutient que l’Occident utilise des outils financiers et commerciaux sophistiqués pour drainer les ressources naturelles de l’Afrique à vil prix. Il décrit un système où la valeur ajoutée est systématiquement captée hors du continent, laissant les populations locales dans une précarité structurelle malgré la richesse de leur sous-sol. Pour Moscou, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une forme moderne de vampirisme économique.

Le néocolonialisme comme arme rhétorique

Cette sortie s’ancre dans une rhétorique rodée du Kremlin qui vise à décrédibiliser les États-Unis et leurs alliés européens. En brandissant le spectre du néocolonialisme, la Russie tente de capitaliser sur le ressentiment grandissant de nombreuses jeunesses africaines envers leurs anciens colonisateurs ou tuteurs économiques. Lavrov se pose en défenseur d’un ordre multipolaire où la souveraineté des États africains serait réellement respectée, par opposition à une ingérence occidentale qu'il juge paternaliste et intéressée.

Une bataille d'influence assumée

Derrière les mots, la bataille pour l’influence sur le continent fait rage. Alors que l'Europe perd du terrain dans plusieurs zones stratégiques, notamment au Sahel, la Russie avance ses pions via une coopération sécuritaire accrue et des promesses de partenariats économiques plus équilibrés. L’accusation d’exploitation économique portée par Lavrov sert à justifier cette présence croissante. Moscou entend démontrer que le modèle de développement proposé par l'Ouest est un leurre destiné à maintenir l'Afrique dans une position de subordination éternelle.

Si ce discours trouve un écho certain sur le continent, l'offre alternative de la Russie permettra-t-elle réellement à l'Afrique de s'émanciper économiquement ou ne constitue-t-elle qu'un changement de tutelle ?

