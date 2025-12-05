Camer.be
Autopsie d’Anicet Ekane : Cameroun face à la justice internationale après le passage en force
CAMEROUN :: POLITIQUE

Autopsie d'Anicet Ekane : Cameroun face à la justice internationale après le passage en force

Le décès de Anicet Ekane, figure historique et président du parti MANIDEM, alors qu'il était en détention, a plongé le Cameroun dans une crise politique et légale de grande ampleur. Alors que la famille et ses avocats réclamaient une expertise médico-légale indépendante et contradictoire, le Gouvernement camerounais a choisi la voie du passage en force.

L’autopsie de la dépouille a été menée unilatéralement à Yaoundé, malgré le refus catégorique et les injonctions formelles de la défense. Cette démarche non-concertée est aujourd’hui au cœur d’un bras de fer sans précédent, la famille dénonçant une tentative manifeste d’établir une cause de décès favorable aux autorités.

Les avocats d’Ekane ont immédiatement fustigé cette procédure, la qualifiant d'autopsie illégale et juridiquement contestable. Pour la défense, qui a pourtant expressément demandé la suspension de l’opération afin de pouvoir désigner ses propres experts légistes, cette célérité et ce manque de transparence alimentent de sérieuses suspicions quant à l’intégrité du processus et, in fine, à la véritable raison de la disparition du président du MANIDEM. L’entourage d’Ekane était déjà très critique sur les conditions de détention, évoquant notamment le déni de soins essentiels malgré l’état de santé fragile de l'opposant.

Face à ce qu’ils perçoivent comme une violation flagrante de leurs droits, les avocats de la famille Ekane ont juré d’utiliser toutes les voies de droit disponibles pour obtenir réparation et vérité. Ils se sont engagés à poursuivre les médecins légistes ayant participé à l’opération forcée, menaçant de ternir leur réputation sur la scène internationale. Cette menace s’inscrit dans une stratégie claire visant à porter l’affaire devant la Justice internationale. Le choix de faire appel à des juristes de renom basés notamment à Paris confirme la volonté de la famille de ne pas laisser ce drame se régler dans le seul cadre national.

La transparence est désormais la seule clé pour apaiser les tensions politiques et sociales exacerbées par cette mort en détention et le traitement posthume de la dépouille d'un opposant aussi emblématique.

#AnicetEkane #Cameroun #MANIDEM #Autopsie #Justice #Opposition #Yaounde

