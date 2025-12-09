Camer.be
Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
CÔTE D'IVOIRE :: POLITIQUE

CÔTE D'IVOIRE :: Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire :: COTE D'IVOIRE

L'initiative de l'ancien président Laurent Gbagbo de solliciter son avocat pour une nouvelle démarche auprès de la Cour pénale internationale (CPI) a secoué la scène politique ivoirienne. Contrairement à une idée reçue, son objectif n'est pas de contester son acquittement définitif prononcé en 2021, mais bien d’obtenir une clarification sur les responsabilités non établies dans la violente crise post-électorale de 2010-2011. En affirmant que « tant qu’un fait n’est pas totalement jugé, il demeure une injustice », l'ancien chef d’État, aujourd’hui libre de ses mouvements, positionne son action comme un appel solennel à la vérité historique et judiciaire. 

Cette démarche, principalement symbolique et politique, survient à un moment délicat où le gouvernement ivoirien, mené par le Président Alassane Ouattara, prône une politique d’apaisement et de concentration sur l'avenir et la stabilité régionale. L’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, confirmé en appel, a mis un terme à leur propre dossier, mais a laissé un vide béant pour les quelque 3 000 victimes recensées du conflit. Pour beaucoup, si Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas les coupables désignés par La Haye, il est impératif que la justice internationale, ou nationale, identifie les responsables des atrocités commises des deux côtés du conflit.

L'enjeu central de cette manœuvre n'est donc pas une auto-incrimination, mais le besoin d'une justice équilibrée pour l’ensemble de la Côte d’Ivoire. Les motivations de Laurent Gbagbo interrogent la portée réelle de la réconciliation nationale. Le pays a besoin de tourner la page, mais la guérison complète des plaies passe par la reconnaissance et l’établissement des faits. Cette initiative force la communauté internationale et Abidjan à rouvrir le débat sur l’impunité et le rôle de la CPI, souvent critiquée pour son incapacité à mener à bien les poursuites contre les dirigeants africains. La détermination de l'ancien président rappelle que le socle de la paix durable ne peut reposer que sur la justice pleine et entière pour toutes les victimes, sans exception.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Gbagbo #CPI #CotedIvoire #Reconciliation #Justice #PostElectoral #Verite

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
Élection des Conseillers régionaux 2025 : Elecam salue un processus transparent et apaisé
Assassinat d'Anicet Ekane : Polémique après les propos de Marlyse Douala Bell
La mort d'Anicet Ekane, symbole d'une répression politique qui alarme la communauté internationale
LA FORMATION DU FUTUR GOUVERNEMENT S’ACCELERE, IL Y AURA BEAUCOUP DE SURPRISES
Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation
Autopsie d’Anicet Ekane : Cameroun face à la justice internationale après le passage en force
Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père
Atanga Nji choqué, ordonne une enquête sur la mort d’Anicet Ekane
Obsèques d'Anicet Ekane : Le Refus d'Aide du Gouvernement et l'Héritage Politique au Cameroun
Mort d'Anicet Ekane : Le FCC Accuse le Régime Biya d'« Assassinat Politique » et de Crime d'État
Morts d'Anicet Ékanè : Le Fils Recadre Sèchement Nathalie Yamb sur la Cause du Décès
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:36
Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire

Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
12:15
Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique

Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique
11:51
Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin

Eto’o défend Enganamouit face à Ayissi dans un vif échange sur le football féminin
11:35
CAN 2025 : Pagou assume ses choix et tranche dans le vif des Lions

CAN 2025 : Pagou assume ses choix et tranche dans le vif des Lions
11:13
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun

Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo