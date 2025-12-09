CÔTE D'IVOIRE :: Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire :: COTE D'IVOIRE

L'initiative de l'ancien président Laurent Gbagbo de solliciter son avocat pour une nouvelle démarche auprès de la Cour pénale internationale (CPI) a secoué la scène politique ivoirienne. Contrairement à une idée reçue, son objectif n'est pas de contester son acquittement définitif prononcé en 2021, mais bien d’obtenir une clarification sur les responsabilités non établies dans la violente crise post-électorale de 2010-2011. En affirmant que « tant qu’un fait n’est pas totalement jugé, il demeure une injustice », l'ancien chef d’État, aujourd’hui libre de ses mouvements, positionne son action comme un appel solennel à la vérité historique et judiciaire.

Cette démarche, principalement symbolique et politique, survient à un moment délicat où le gouvernement ivoirien, mené par le Président Alassane Ouattara, prône une politique d’apaisement et de concentration sur l'avenir et la stabilité régionale. L’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, confirmé en appel, a mis un terme à leur propre dossier, mais a laissé un vide béant pour les quelque 3 000 victimes recensées du conflit. Pour beaucoup, si Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas les coupables désignés par La Haye, il est impératif que la justice internationale, ou nationale, identifie les responsables des atrocités commises des deux côtés du conflit.

L'enjeu central de cette manœuvre n'est donc pas une auto-incrimination, mais le besoin d'une justice équilibrée pour l’ensemble de la Côte d’Ivoire. Les motivations de Laurent Gbagbo interrogent la portée réelle de la réconciliation nationale. Le pays a besoin de tourner la page, mais la guérison complète des plaies passe par la reconnaissance et l’établissement des faits. Cette initiative force la communauté internationale et Abidjan à rouvrir le débat sur l’impunité et le rôle de la CPI, souvent critiquée pour son incapacité à mener à bien les poursuites contre les dirigeants africains. La détermination de l'ancien président rappelle que le socle de la paix durable ne peut reposer que sur la justice pleine et entière pour toutes les victimes, sans exception.

