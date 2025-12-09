Camer.be
Élection des Conseillers régionaux 2025 : Elecam salue un processus transparent et apaisé
CAMEROUN :: POLITIQUE

Le Président du Conseil Électoral d’Elecam, Dr ENOW Abrams Egbe, a adressé ce lundi 8 décembre 2025 un message de reconnaissance à l’ensemble des acteurs ayant contribué au bon déroulement de l’élection des Conseillers régionaux, tenue le 30 novembre 2025 sur l’ensemble du territoire national.

Cette déclaration a été faite lors de la 6ᵉ et dernière session de plein droit du Conseil électoral consacrée à cette consultation, une rencontre qui a permis de faire le point sur l’organisation, les défis et les acquis du scrutin.

Un processus salué pour sa transparence et son calme

Dans son allocution, le Dr Enow Abrams Egbe a félicité toutes les parties prenantes pour leur « engagement actif, leur sens du devoir et leur détermination à préserver la paix et la transparence » tout au long du processus électoral.

Il a notamment mis en avant :

* l’implication des équipes techniques et administratives d’Elecam,
* la participation disciplinée des représentants des partis politiques,
* la vigilance des observateurs nationaux et internationaux,
* le rôle déterminant des forces de sécurité dans la garantie d’un climat serein,
* et l’attitude citoyenne des électeurs.

Selon le Président du Conseil Électoral, ces contributions combinées ont permis d’assurer « un scrutin crédible, transparent et globalement apaisé », malgré les défis logistiques et sécuritaires propres à certains contextes locaux.

Un bilan positif malgré quelques défis

Le Conseil Électoral a souligné que, dans la majorité des régions, les opérations de vote se sont déroulées sans incidents majeurs. Les équipes d’Elecam ont pu déployer le matériel électoral dans les délais, encadrer les opérations et assurer la remontée des résultats conformément aux exigences légales.

Quelques difficultés ponctuelles, notamment liées à l’accessibilité de certaines zones et aux conditions météorologiques, ont été signalées, mais n’ont pas compromis la régularité globale du scrutin.

Une étape importante pour la décentralisation

Le renouvellement des Conseils régionaux constitue un maillon essentiel dans la mise en œuvre de la décentralisation, un chantier prioritaire de l’État du Cameroun. À ce sujet, le Dr Enow Abrams Egbe a rappelé que l’institution reste pleinement engagée dans la consolidation d’un cadre électoral moderne, crédible et inclusif.

Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre la formation des acteurs, d’améliorer les outils technologiques et de renforcer la communication avec les citoyens afin de promouvoir une participation accrue aux prochaines échéances.

Cap désormais sur la suite du processus

Avec la clôture de cette session de plein droit, Elecam entre maintenant dans la dernière phase prévue par la loi, notamment l’examen des rapports régionaux, la validation des résultats et leur transmission aux autorités compétentes.

Le Président du Conseil Électoral a réaffirmé la détermination d’Elecam à continuer de garantir des élections libres, transparentes et apaisées, tout en remerciant une nouvelle fois tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite du scrutin du 30 novembre.

