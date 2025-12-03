-
© Camer.be : Franck Bafeli
- 03 Dec 2025 08:17:57
- |
- 248
- |
-
Eran Moas poursuit son action humanitaire auprès des orphelins au Cameroun :: CAMEROON
A travers une nouvelle action sociale, la fondation ASAF Cameroun qu’il dirige commémore la mémoire du philanthrope Avi Sivan, disparu il y a 15 ans.
ASAF Cameroun est une Fondation philanthropique engagée depuis plus de 15 ans dans l'éducation, la santé, l'inclusion sociale, la protection de l'enfance et la préservation de la biodiversité. Elle est également reconnue pour son action ciblée auprès des structures les plus démunies et son engagement à « tendre la main à ceux qu'on ne voit pas ».
Portée par la vision de son fondateur Eran Moas, ASAF renforce en 2025 son engagement auprès des enfants vulnérables en apportant un soutien structurel et durable à deux orphelinats de Yaoundé : l'orphelinat Divin situé à Mendong et la Fondation FACT - Famille Chrétienne à Essos.
Créé pour offrir un foyer sécurisant aux enfants orphelins et défavorisés, l'orphelinat Divin de Mendong encadre aujourd'hui 43 enfants âgés de quelques semaines à 19 ans. La Fondation FACT - Famille Chrétienne d'Essos quant à elle, est fondée en 1987 par Marthe Ngo Mawege et accueille 46 enfants, dont certains sont en situation d'autisme.
Les structures bénéficient d'un appui global estimé à 25 000 euros, destiné à améliorer durablement les conditions d'accueil, d'hygiène, de sécurité et de développement des enfants.
Ces dons seront inaugurés lors d'une conférence officielle en présence d’Eran Moas le mercredi 10 décembre 2025.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Les partenaires internationaux s'unissent pour garantir le bon déroulement des élections
Eran Moas poursuit son action humanitaire auprès des orphelins au Cameroun
MOUELLE KOMBI, ETO’O FILS ET MARC BRYS : LE NAUFRAGE D’UNE INSTITUTION
Anicet Ekane, la famille s’oppose à l’autopsie forcée du régime de Yaoundé
Lily Paulson signe un retour bouleversant avec "Ma Vérité", un album introspectif
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1022218
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 559171
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 446522
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385870
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 216849
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 209220