Lille OSC défie Olympique Marseille en Ligue 1

Une occasion de part et d’autre de faire la différence

Le ciel sera reluisant au Décathlon ARENA – Stade Pierre Mauroy de Metz lors de la rencontre avancée comptant pour la 15ème journée de LIGUE 1 où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

Une affiche pour garder la confiance retrouvée

Dans le match LILLE OSC – OLYMPIQUE MARSEILLE saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions des deux clubs en présence qui enregistrent des résultats différents au vu de leur classement.

Jouant à domicile avec sa cote de 2.55, LILLE OSC quatrième au classement part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les pieds au regard de son objectif en faisant la différence sur son terrain et réalisant un bon résultat pour s’adjuger de la victoire afin de rester sur sa dynamique. Les coéquipiers d’OLIVIER GIROUD auront l’occasion d’affirmer leur bonne forme pour prendre le dessus sur leur adversaire et concurrent avec un résultat satisfaisant et ainsi revenir à égalité au classement.

Mais il faudra faire attention à l’OLYMPIQUE MARSEILLE troisième au classement avec sa cote de 2.60 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser sur le terrain devant son vis-à-vis en allant faire un match de haute facture pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de PIERRE EMERICK AUBAMEYANG qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette autre rencontre de compétition et espérer faire un meilleur match à domicile et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette 39ème opposition entre les deux formations avec 16 victoires pour les marseillais contre 11 victoires pour les lillois et 11 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

