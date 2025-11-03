CAMEROUN :: État de santé des détenus du SED : Révélations de Chrétien Tabetsing sur Anicet Ekane :: CAMEROON

Les récentes tensions post-électorales au Cameroun ont braqué les projecteurs sur plusieurs figures politiques de l'opposition, dont le sort est au cœur de l'actualité. Une note d'information émanant de Chrétien Tabetsing apporte un éclairage crucial sur les conditions de détention et l'état de santé de personnalités incarcérées au Secrétariat d'État à la Défense (SED) à Yaoundé.

Selon cette source directe, une rencontre a eu lieu en fin d'après-midi, confirmant que Djeukam Tchameni et le Pr Aba'a Oyono, deux soutiens de Issa Tchiroma Bakary sont en bonne santé et affichent un excellent moral malgré leur situation. Cette nouvelle est de nature à rassurer leurs familles et leurs militants qui suivent avec une attention particulière l'évolution de ce dossier sensible, fortement médiatisé. Leur maintien en bonne condition physique et psychologique au sein du SED soulève néanmoins des questions sur l'issue de leur procédure judiciaire, notamment après leur récent déferrement devant le Tribunal militaire.

Cependant, un point d'inquiétude majeur est soulevé concernant l'état de santé du Président Anicet Ekane. La même source indique que ce dernier est malheureusement dans un état préoccupant, nécessitant une hospitalisation. Il est actuellement interné au sein même de l'hôpital de la Gendarmerie, adjacent au SED. Cette dégradation de la situation sanitaire d'Anicet Ekane, dont la détention est perçue par beaucoup comme relevant d'une répression politique, accentue la pression sur les autorités.

L'opacité autour des procédures judiciaires et des conditions de prise en charge des détenus politiques est un enjeu de taille.

