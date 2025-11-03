Camer.be
L'énigme Biya, répression, corruption et la survie brutale du système
Le Cameroun se trouve une fois de plus à la croisée des chemins après les récentes échéances électorales, illustrant une fois de plus un paradoxe politique et social profond. Malgré une économie dont l'essor est freiné par des faiblesses structurelles et un quotidien difficile pour la majorité, le système de pouvoir du Président Paul Biya, établi depuis 1982, parvient à se maintenir avec une résilience brutale. La crise post-électorale de 2025 en est l'illustration la plus récente et la plus douloureuse, marquée par des manifestations, des désordres sporadiques et une vague d'emprisonnements à profusion.

L'analyse de cette longévité singulière révèle plusieurs facteurs. D'abord, le poids d'une gérontocratie au sommet : les postes-clés du régime sont systématiquement occupés par une vieille garde fidèle, assurant une continuité et une obéissance sans faille, tout en excluant les jeunes générations des leviers de commande. Ensuite, la corruption, qui est devenue un mal endémique et un mécanisme de contrôle. Elle permet de coopter les élites, de récompenser la loyauté et de neutraliser toute velléité de dissidence au sein de l'appareil d'État, agissant comme un lubrifiant pervers du système. Ces facteurs maintiennent l'immobilisme et sclérosent toute perspective de renouvellement.

Cependant, le maintien du pouvoir repose surtout sur une stratégie de division et de répression. L'opposition, bien qu'active et porteuse d'une colère populaire légitime face à l'arrêt économique, reste malheureusement fragmentée. La crise post-électorale récente, qui a vu la réélection frauduleuse de Paul Biya, a été suivie d'une réaction musclée des autorités. Les arrestations massives de manifestants et de figures de l'opposition, rapportées par des avocats et des observateurs, confirment la tendance du régime à étouffer toute contestation par l'intimidation et l'incarcération. Cette répression politique intense est un signal envoyé à la société civile pour dissuader toute mobilisation future.

