Le Président du Conseil Constitutionnel, Clément Atangana, a adressé un droit de réponse cinglant au directeur général d'Équinoxe TV suite à l'émission "Droit de Réponse" diffusée le 3 novembre 2024. Cette intervention fait suite à des allégations concernant sa participation à ce que certains panélistes ont qualifié de "réunion politique" à Mbalmayo.

Dans sa missive datée du 7 novembre 2024, le magistrat hors hiérarchie dénonce fermement les "déclarations erronées" et "allégations mensongères" diffusées lors de cette émission. Il conteste particulièrement l'expression de "prostitution institutionnelle" employée par les intervenants.

Clément Atangana précise sa position : "Je suis un patriarche, Porte-parole des populations de Ngomedzap, Elite du Nyong et So'o, membre actif du Conseil des sages et ancien Président de l'ADENSO (Association pour le Développement économique social et culturel du Nyong et So'o)." Il souligne que sa présence aux assises de Mbalmayo le 27 octobre 2024 s'inscrivait dans le cadre strict de ses responsabilités d'Elite et non dans un contexte politique.

Le président du Conseil Constitutionnel affirme s'être retiré après l'ouverture des travaux, avant toute motion de soutien. Il justifie également la présence du Préfet par ses compétences en matière de développement territorial.

En guise de réparation, Clément Atangana exige la diffusion d'une mise au point lors de la prochaine émission du 10 novembre 2024, avec les mêmes panélistes, pour rétablir la vérité sur sa participation à l'assemblée générale d'ADENSO.

Cette controverse médiatique soulève des questions sur les limites entre engagement communautaire et fonction institutionnelle, ainsi que sur la responsabilité des médias dans le traitement de l'information.

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CHAINE DE TELEVISION EQUINOXE.

Objet : Droit de réponse

Monsieur le Directeur général,

Faisant suite aux déclarations erronées, confondues aux allégations mensongères faites à l'endroit de ma personne, je viens, non sans regret par la présente, exprimer mon désagrément tout en vous demandant de publier dans tous vos supports médiatiques, les informations dont la teneur suit, en guise de droit de réponse

En effet, lors de l'émission "DROIT DE REPONSE", présentée par Duval Fangwa et diffusée le dimanche 03 Novembre 2024, sur la chaine de télévision Equinoxe, dont vous êtes le promoteur, votre journaliste a délibérément permis la diffusion de fausses informations à travers certains panélistes, visiblement animés par le dessein inavoué de vouloir induire l'opinion nationale et internationale en erreur, ternissant inéluctablement mon image, non sans mettre en doute mon sens de discernement mon professionnalisme, mon impartialité et toute ma longue expérience acquise en ma qualité de Magistrat hors hiérarchie 1er groupe.

Cette attitude qui n'honore pas un professionnel de la communication, de surcroit employé dans un média que nous estimons sérieux comme Equinoxe télévision ne démontre-t-elle pas l'acharnement et le cynisme de certains individus déterminés à inciter le peuple à la rébellion et qui trament maladroitement des conspirations en se servant des médias pour penser atteindre des objectifs que j'ignore encore ?

Le Présentateur de ce magazine dominical dénonce honteusement en concomitance avec certains de ses panelistes ce qu'ils ont appelé "LA PROSTITUTION INSTITUTIONNELLE", soutenant froidement par la même occasion que "Clément Atangana s'est retrouvé dans une réunion tenue sous forme de meeting politique " à Mbalmayo. Ce qui est absolument faux et impose d'ailleurs des questionnements quant à l'objectif spécifique d'une telle manœuvre.

Pour la bonne gouverne, je suis ressortissant du village Ekoumeyeck, dans l'arrondissement de Ngomedzap, Département du Nyong et so'o, Région du centre. Pour ceux qui l'ignorent encore, je suis un patriarche, Porte-parole des populations de Ngomedzap, Elite du Nyong et So'o, membre actif du Conseil des sages et ancien Président de l'Association pour le Développement économique social et culturel du Nyong et So'o (ADENSO). Autant comprendre que je ne suis pas issu d'une substance inerte. A ce titre, j'ai des impératifs d'ordre familial et en tant que tel, je me dois, comme toute personne d’assister et contribuer, lorsque les circonstances le permettent, aux travaux axés sur le développement économique, social et culturel de notre Département entre autres.

Dans le cas d'espèce, il serait nécessaire de rappeler aux uns et aux autres que ma présence aux assises de Mbalmayo ne revêtait aucune connotation politique. J'y étais convié en simple qualité d'ELITE, c'est-à-dire, un patriarche, membre du conseil des sages d'ADENSO, qui répondait à l'invitation du Président dudit comité

A l'occasion, notre Président avait solennellement invité tous les fils et filles du Nyong et SO'O à prendre part aux travaux de l'Assemblée générale ordinaire de ladite association, tenus le 27 Octobre 2024 au chef-lieu du Département à Mbalmayo. Et les documents ci-joints le justifient clairement.

Aussi ne serait-il pas nécessaire de jeter un coup d'œil sur le déroulé de ces assises clairement établi sur le programme des travaux que je laisse à votre appréciation afin de confirmer vous même que les informations diffusées lors de cette émission de dimanche 03 Novembre 2024 et actuellement relayées par d'autres organes de presse et bien des plateformes qui n'hésitent pas de citer votre média comme source, sont fausses.

Par ailleurs, ne faudrait-t-il pas souligner que je me suis retiré, après l'ouverture des travaux tel que prévu dans le programme et qui n'annonçait nullement la motion de soutien indexée. Quant à la présence du Préfet à l'assemblée concernée, il n'y a rien de surprenant puisque les problèmes de développement de sa circonscription relèvent de sa compétence.

Tout en déplorant le manque de professionnalisme et le mutisme dont a fait preuve votre reporter en laissant passer de telles allégations mensongères en mondovision à travers les antennes de Equinoxe télévision, vous conviendrez avec nous que le respect des règles qui régissent les canons de ce noble métier qu'est le journalisme a été expressément foulé aux pieds par les auteurs.

A cet effet, j'exige en guise de droit de réponse, que le même présentateur avec les mêmes panelistes reprennent les motifs justifiant ma présence à cette Assemblée générale d' ADENSO et qu'il les diffuse sur la même chaine , lors de l'émission de dimanche prochain , 10 Novembre 2024 à la même heure..