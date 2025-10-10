CAMEROUN :: Campagne de proximité: Patricia Ndam Njoya sillonne les marchés de Bafoussam :: CAMEROON

La candidate de l’Union démocratique du Cameroun (Udc) à la prochaine élection présidentielle a parcouru la majorité des espaces marchands de la cité régionale pour inviter les électeurs à porter leur choix sur son bulletin le 12 octobre 2025 et s’apprêter à défendre leur vote pour le rétablissement de leur dignité.

17 heures 25 minutes, ce jeudi 09 octobre 2025. Le ciel de la ville de Bafoussam est nuageux et sombre. C’est l’approche du crépuscule. Loin d’emballer leurs effets et fermer leurs hangars de nombreux commerçants écoutent la candidate de l’Union démocratique du Cameroun(Udc), Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya. Elle déplore le degré de misère dans laquelle croupit le peuple camerounais depuis plus de 43 ans sous le règne de Paul Biya. Et une voix de répondre dans cette foule bigarrée et grouillante : « La présidente a parlé, elle va changer le pays ». Cette formule prononcée par un électeur de la ville de Bafoussam a fait jaillir un sourire des lèvres candidate de l’Union démocratique du Cameroun (Udc) à la prochaine élection présidentielle du dimanche 12 octobre 2025. Une élection qu’elle veut gagner pour « restaurer les libertés de pensée et d’expression. »

Elle promet de rétablir la dignité de ce peuple une fois qu’elle sera élus présidente de la république au soir du 12 octobre 2025. A l’entendre échanger avec les commerçants de Bafoussam, on retient que ses priorités en termes d’amélioration des conditions de vie des populations s’orientent vers les jeunes de plus en plus nombreux en quête d’emplois. Patricia Ndam Njoya promet de mettre l’accent sur une formation en adéquation avec la demande sur le marché de l’emploi. « En République, le pouvoir appartient au peuple. Ça suffît ! Plus de diable ! la récréation est terminée. Restez debout », répète-t-elle à ses interlocuteurs. « N’ayez pas peur, surveillez vos voix », ajoute-t-elle. Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya a également exhorté les commercants des principaux marchés de Bafoussam à aller voter massivement en sa faveur le 12 octobre 2025.

Ernest Tamdie, président de l’un des 20 partis alliés qui soutiennent la candidature de Patricia Ndam Njoya était de la partie. « Je soutiens cette femme pour son courage et sa proximité avec les populations ». Ici à Bafoussam, je suis engagé avec les militants de mon parti, à battre campagne pour elle. Elle est sérieuse et crédible. En plus, c’est la seule femme », explique-t-il. Avant le marché A, la caravane de la candidate de l’Udc s’est déployée au marché Casablanca dans la commune de Bafoussam III. Le meeting de cloture de son periple electoral est prevu pour vendredi dans son fief de Foumban. Après Bafoussam, ce jeudi 09 octobre, elle a mis le cap sur la ville militaire de Koutaba dans le departement du Noun.

En rappel, Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya est une femme politique, entrepreneure et auteure camerounaise. Elle est née le 26 janvier 1969 à Yaoundé et est actuellement conseillere regionale de l’Ouest . Elle est également maire de Foumban et présidente de l'UDC depuis le décès de son époux, le Dr Adamou Ndam Njoya, en 2020 « Liberté, justice, progrès » résume fidèlement les valeurs et les aspirations de ce parti. Pour sa présidente, « la liberté permet aux citoyens de s’exprimer et de participer à la vie publique, la justice garantit l’égalité et l’équité, et le progrès vise à améliorer les conditions de vie de tous. ».

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp