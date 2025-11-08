CAMEROUN :: "I DO SO SWEAR'', 101 coups de canons : l’heure est au rassemblement … dans l’ordre :: CAMEROON

Ce jeudi 06 novembre 2025. Dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale où se trouvent réunis députés, sénateurs, membres du gouvernement et des corps constitués, représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales, le Peuple, le banc et l'arrière banc, l'élu de la Nation prend rendez-vous avec l'histoire… "I DO SO SWEAR''.

Un serment de fidélité et de loyauté à la Nation et aux Institutions. Un discours inaugural révélant la vision, découvrant l'intention, précisant la démarche. Une promesse de constant engagement, d'inflexible détermination, et de dévouement permanent.

Il s’agit aussi et surtout pour l’éternel Mendiant de la Paix, d’une opportunité de main tendue, d’un appel solennel au rassemblement, à l’union sacrée de toutes et tous, dans l’intérêt supérieur de la Nation :

… « En ce jour où j’entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du Peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons, ensemble jeter les bases d’un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Nous avons certes beaucoup accompli. Mais nous avons encore tant à réaliser, ensemble, pour nous même, mais aussi pour les générations futures. J’en appelle donc à l’union sacrée. Joignez-vous à moi, pour que nous puissions, ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté » …

En cet instant solennel, dans ce majestueux décor, sous la tonitruante ovation, la République tient son Président. L'État et ses Forces Armées, leur Chef. Son Excellence Monsieur Paul Biya.

Et puis, 101 coups de canon, pour bien rappeler à la ville et au monde, que le Grand Maître des Ordres Nationaux, est aussi le détenteur exclusif du pouvoir de déclencher la foudre, toutes les fois que la défense des intérêts vitaux du Cameroun va l'exiger.

Au-delà du protocole qui entoure cet instant, il y’a lieu de souligner son importance, et particulièrement, son impact sur la vie de chaque citoyen. C’est en effet à partir de cet instant, que muni des pouvoirs que lui confère la volonté populaire par le biais de notre loi fondamentale, que le Président de la République va dorénavant œuvrer au devenir de la Nation. Une tâche loin d'être de tout repos, tant sont nombreux les attentes et les écueils.

En sa qualité de protecteur, de pourvoyeur et de justicier, entre autres fonctions, il est ainsi attendu du Président de la République, qu'il assure la sécurité des personnes et des biens. Devoir dont il se sera du reste déjà acquitté, en activant de multiples instruments parmi lesquels les Forces de maintien de l'ordre, dont le déploiement se confronte à la fois aux insurgés terroristes, aux coupeurs de route, aux délinquants financiers et économiques, aux casseurs et autres vandales, sans oublier les fléaux que sont la maladie et l'ignorance.

Sauf qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Ou comme il se dit chez nous, une seule main ne peut attacher un paquet. Aussi, le désir d'exister, tout autant que le besoin d'un mieux-être, nous impose de mettre chacun la main à la pâte. Par nécessité, par ambition, par conviction. Le plus facile étant le respect de la règle commune qu'est la loi. Son observation prévient la survenue d'inconvénients et des désastres, à l'instar des saccages, des pillages, des incendies criminels, l'immobilisation de l'activité sociale, les menées terroristes.

A présent que nous avons un ‘‘Mendiant de la paix’’ à l’œuvre, un Ouvrier dédié à la tâche, à sa tâche, à nous de lui apporter nos moyens, matériels et affectifs, pour l'encourager à poursuivre l’édification de ce Cameroun, grand, prospère et paisible, dans lequel tous nous souhaitons vivre.

Sachons rester loyalistes,

Sachons rester vigilants.

