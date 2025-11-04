CAMEROUN :: Tourner définitivement la page du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 :: CAMEROON

Tourner définitivement la page du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 : l'heure du rassemblement indispensable

​Le Cameroun clôt définitivement l'épisode électoral du 12 octobre 2025 avec la victoire magistrale et incontestable du Président Paul Biya. Le processus démocratique a été mené à son terme par l'organe suprême, le Conseil constitutionnel, qui, par sa décision définitive et non susceptible de recours, a une fois de plus sanctifié le droit et la vérité des urnes.

Dans moins de 48 heures, le Président Paul Biya prêtera son huitième serment d'investiture, réaffirmant son mandat historique à la tête de la Nation.

Cet instant solennel marque l'entrée dans un nouveau septennat sous l'égide de la Grandeur, de l'Espérance et de la stabilité pérenne. L'heure du rassemblement national est désormais impérieuse.

I - L'impératif catégorique de l'adhésion républicaine

​

​Il est de la responsabilité de tous les acteurs politiques, sans exclusive, d'accepter la décision du juge électoral suprême. Les mauvais perdants patentés, dont Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto, doivent cesser immédiatement leur obstructionnisme stérile. Ils sont fermement appelés à délaisser le maquis de l'insurrection larvée et les rhétoriques séditieuses pour réintégrer pleinement la République en respectant ses Institutions.​

Le respect scrupuleux de la légalité et de la hiérarchie des normes constitutionnelles n'est pas une option, mais une exigence fondamentale et un signe indéniable de grandeur et de patriotisme républicain.

​

​Les tentatives subversives et les manœuvres illégales visant à discréditer le processus ont été balayées. Les allégations de falsifications de procès-verbaux, les incitations dangereuses à l'insurrection et les appels aux funestes opérations de villes mortes n'ont trouvé aucun écho significatif. Cet échec est une preuve cinglante que le peuple camerounais s'est massivement et irréversiblement rangé derrière son leader charismatique, Paul Biya. Le choix des urnes, exprimé dans la légalité, est un acte de souveraineté que tous se doivent de respecter.

​II - Le mandat de la continuité et de la transformation accélérée

​

​La reconduction du Président Paul Biya à la tête du pays n'est pas un simple renouvellement ; c'est la consécration historique de sa vision de long terme et une réaffirmation de sa position de pilier central du système politique. Fort de son expérience inégalée, il demeure l'ultime garant de l'unité nationale et de l'équilibre institutionnel face aux défis internes et aux menaces géopolitiques complexes.

​

​Ce nouveau septennat est une phase d'accélération de l'émergence nationale, axée sur des leviers économiques et sociaux puissants :

​- Priorité absolue à la sécurité territoriale, à la lutte contre le terrorisme et à la restauration définitive de la paix dans les régions en crise pour consolider la stabilité nationale.

​- Mise en œuvre de politiques d’industrialisation et de transformation structurelle visant à générer des emplois décents et massifs pour la jeunesse, notamment par le soutien accru à l'entreprenariat innovant.

​- Poursuite et achèvement des grands chantiers d'infrastructures structurantes. L'investissement dans le capital humain, via l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'élévation du plateau technique des formations sanitaires, sera intensifié.

​- Poursuite de la lutte pour l'autonomisation socio-économique des femmes et la réduction des disparités régionales.

Etc.

​Le peuple, en choisissant son leader, l'envoyé de la providence, attend des résultats concrets pour vivre les moments de la Grandeur et de l'Espérance. L'heure est au devoir d'unité sacrée et non à la discorde.

​Il est temps pour toute la Nation de s'unir, sans calcul ni réserve, derrière le Président Paul Biya, notre seul chemin de la vérité et de la prospérité. L'engagement pour un Cameroun uni, stable et prospère se poursuit avec une détermination renouvelée.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp