-
© Camer.be : Paul Moutila
- 10 Nov 2025 13:46:39
- |
- 619
- |
-
CAMEROUN :: Nourane Fotsing prépare-t-elle son propre parti ? Un défi majeur pour les législatives 2026 :: CAMEROON
La scène politique camerounaise pourrait bien connaître un bouleversement majeur à l’approche des prochaines échéances électorales. L’élue du Wouri Est, Nourane Fotsing, actuellement députée sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), envisagerait de prendre son envol.
D’après nos sources exclusives, la jeune entrepreneuse et femme politique travaille activement à la création de sa propre formation politique nationale. Ce projet ambitieux ne serait pas une simple scission, mais la fondation d'une plateforme destinée à injecter un sang neuf dans le débat public, capitalisant sur son image de figure dynamique et moderne.
L'objectif de cette nouvelle structure est clair et audacieux : présenter près de 100 candidats lors des prochaines élections législatives. Cette démarche signale une volonté d'impact national immédiat, bien au-delà de sa circonscription actuelle. Ce parti se positionnerait comme le porte-voix d’une nouvelle génération politique, un segment de l'électorat souvent sous-représenté.
Le projet qu’elle souhaite promouvoir serait, selon nos informations, principalement articulé autour des préoccupations de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et de la bonne gouvernance, des thèmes qui résonnent fortement auprès de sa base électorale et de l’opinion publique. En tant que cheffe d’entreprise prospère, Nourane Fotsing incarne déjà pour beaucoup un modèle de réussite, un atout qu’elle pourrait transformer en capital politique.
Si cette rumeur se concrétise, elle représenterait une surprise politique d'envergure, bousculant l'échiquier traditionnel dominé par les grandes formations historiques. La question qui se pose est celle de sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour un tel déploiement logistique et financier.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
Crise post-électorale : Tchiroma lance un ultimatum de 48h au gouvernement Biya
Paul Atanga Nji défend la transparence électorale malgré des disparités dans les chiffres
Un défilé de mode d’exception signé SALAH MALIKI illumine le grand gala ACUT 2025
Charly DJOM’S : un demi-siècle de vie, de réussite et d’humanité
Davido lance CHIVIDO OIL : rumeurs d'un empire pétrolier avec le soutien d’Aliko Dangote
POLITIQUE :: les + lus
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 112797
Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 103263
Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82553
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 214256
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 207403