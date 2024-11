CAMEROUN :: CAN 2025 : Liste des 25 Lions Indomptables pour affronter la Namibie et le Zimbabwe :: CAMEROON

Le sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brys, a dévoilé une liste de 25 joueurs pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de la CAN 2025. Le Cameroun affrontera la Namibie à Johannesburg le 13 novembre, puis le Zimbabwe à Yaoundé le 19 novembre 2024.

Cette sélection marque un subtil équilibre entre expérience et jeunesse. En défense, on note la présence des cadres comme Christopher Wooh et Jean-Charles Castelletto, tandis que le secteur offensif s'appuie sur des talents confirmés tels que Vincent Aboubakar et Frank Magri.

Le compartiment des gardiens reste stable avec le trio Ngapandouetnbu-Omossola-Onana, garantissant une solide assurance dans les cages. Le milieu de terrain voit le retour en force d'André-Frank Zambo Anguissa, pilier de Naples, accompagné de Baleba, Noupa et Martin Hongla.

L'attaque, point fort traditionnel des Lions, présente un panel varié avec la présence notamment de Bryan Mbeumo, Christian Bassogog et Boris Enow. Cette ligne offensive promet d'apporter vitesse et efficacité face aux défenses adverses.

Les deux matchs s'annoncent cruciaux dans la course à la qualification pour la CAN TotalEnergies Maroc 2025. Actuellement engagé dans les éliminatoires, le Cameroun devra négocier ces rencontres avec attention pour assurer sa place dans la compétition continentale.

La première confrontation à Johannesburg contre la Namibie servira de test important avant le retour à Yaoundé face au Zimbabwe, où les Lions Indomptables pourront compter sur le soutien de leur public.