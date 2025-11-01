-
01 Nov 2025
Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun :: CAMEROON
Au cœur de la tourmente qui secoue le Cameroun suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, la voix de l'Église catholique se dresse avec une autorité morale retentissante. Mgr Samuel Kleda, Archevêque Métropolitain du Diocèse de Douala, a interpellé directement le gouvernement sur la vague de répression qui a suivi la contestation électorale. Ses paroles sont sans équivoque, fustigeant une gestion de crise qui privilégie la force : « La démocratie ne s'accommode pas des coups de canons, des menaces, des arrestations arbitraires et des intimidations des citoyens qui ont une pensée contraire. On n'organise pas une élection pour tuer les concitoyens. On ne gouverne pas un peuple avec les armes. »
Cette prise de position de l'archevêque souligne le fossé croissant entre les aspirations démocratiques de la population et la réalité de la gouvernance actuelle. Alors que la communauté internationale suit la situation avec une préoccupation grandissante, la déclaration de Mgr Kleda met en lumière les conséquences humaines de la répression des manifestations. L'Église, jouant son rôle d'acteur de la société civile, exhorte les dirigeants à privilégier les « voies légales » pour résoudre le différend électoral et à désamorcer un climat social déjà très tendu par la proclamation de résultats contestés. Le poids de cette institution est fondamental dans le débat sur la paix sociale au Cameroun, notamment après les appels similaires à l'alternance et à la transparence électorale émis par d'autres prélats.
L'enjeu pour le régime est de taille : répondre à ces critiques sans aggraver la situation, tout en maintenant l'ordre. La déclaration de Mgr Kleda agit comme un catalyseur pour l'opinion publique, renforçant la légitimité des revendications de l'opposition et des organisations de défense des droits humains.
