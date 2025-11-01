CAMEROUN :: Tensions à Yaoundé II : L'interdiction de manifester par le Recteur OMGBA face au Pr. OYONO :: CAMEROON

L'Université de Yaoundé II (UY2) est à nouveau sous le feu des projecteurs suite à la décision du Recteur, le Professeur Richard Laurent OMGBA, d'interdire une marche de soutien prévue par les étudiants en faveur de leur collègue enseignant, le Professeur Aba’a OYONO. Ce refus d'autorisation, ciblant un rassemblement programmé un lundi, cristallise les débats récurrents autour de la liberté académique et du droit de manifestation au sein des institutions d'enseignement supérieur au Cameroun. Une telle mesure, prise par l'administration centrale, soulève immédiatement des questions sur l'équilibre délicat entre la préservation de l'ordre sur le campus universitaire et la protection des libertés fondamentales des étudiants.

La décision du Recteur OMGBA, dont les motivations officielles restent souvent centrées sur la nécessité de prévenir tout débordement sécuritaire, est perçue par une partie de la communauté étudiante comme une entrave directe à l'expression légitime de leur solidarité. Le Professeur OYONO, dont le cas est au cœur de cette mobilisation étudiante, devient un symbole des préoccupations internes à l'université.

L'analyse de cette situation révèle une tension structurelle dans la gestion universitaire camerounaise, où l'autorité administrative cherche à maintenir une discipline stricte face à des revendications qui trouvent souvent un écho dans des problématiques sociopolitiques plus larges. Ce contexte fait de chaque mouvement de rue un indicateur de la stabilité académique du pays.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp