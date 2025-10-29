-
© Camer.be : T.M.P.
- 29 Oct 2025 07:47:48
- |
- 617
- |
-
CAMEROUN :: SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé :: CAMEROON
La structure SN Sports dont le promoteur est Serge Ngambi de la diaspora camerounaise, a organisé une grande journée de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein ce week-end à Yaoundé. L’événement a allié sport, prévention et solidarité, dans une ambiance conviviale et éducative.
Placée sous le thème « Sport, santé et prévention », cette activité a permis de rappeler l’importance du dépistage précoce du cancer du sein, notamment à travers l’auto-palpation. Des spécialistes de la santé présents sur le site ont expliqué aux participantes les bons gestes à adopter pour détecter toute anomalie à temps.
En marge de cette sensibilisation, plusieurs activités sportives ont animé la journée : matchs de football et de basketball, opposant diverses équipes telles que la Fecafoot, les Nations Unies, La Couronne Clinique Pagawi et All Time
À l’issue des compétitions, les meilleurs participants ont été distingués au cours d’une cérémonie de remise de médailles et de trophées, dans une ambiance de fraternité et de célébration.
L’événement a également connu la présence de plusieurs personnalités sportives et sociales, dont l’ancienne internationale Ngo Ndom, l’ancien footballeur Bernard Tchoutang, ainsi que l’épouse du promoteur Serge Ngambi et ses beaux-parents*, venus soutenir cette noble cause.
Pour Serge Ngambi, promoteur de SN Sports, cette initiative vise à démontrer que « le sport n’est pas seulement un divertissement, mais aussi un outil de sensibilisation et de santé publique ».
À travers ce genre d’activités, SN Sports, basé à Yaoundé, entend continuer à mobiliser la jeunesse et le grand public autour des enjeux de santé et de bien-être, tout en promouvant les valeurs du sport camerounais.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Cabral Libii félicite Paul Biya : la controverse qui divise l'opposition camerounaise
Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025
Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue
SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé
L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1018258
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 555582
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 442911
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385478
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 212035
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 205578