Camer.be
SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé :: CAMEROON

La structure SN Sports dont le promoteur est Serge Ngambi de la diaspora camerounaise, a organisé une grande journée de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein ce week-end à Yaoundé. L’événement a allié sport, prévention et solidarité, dans une ambiance conviviale et éducative.

Placée sous le thème « Sport, santé et prévention », cette activité a permis de rappeler l’importance du dépistage précoce du cancer du sein, notamment à travers l’auto-palpation. Des spécialistes de la santé présents sur le site ont expliqué aux participantes les bons gestes à adopter pour détecter toute anomalie à temps.

En marge de cette sensibilisation, plusieurs activités sportives ont animé la journée : matchs de football et de basketball, opposant diverses équipes telles que la Fecafoot, les Nations Unies, La Couronne Clinique Pagawi et All Time

À l’issue des compétitions, les meilleurs participants ont été distingués au cours d’une cérémonie de remise de médailles et de trophées, dans une ambiance de fraternité et de célébration.

L’événement a également connu la présence de plusieurs personnalités sportives et sociales, dont l’ancienne internationale Ngo Ndom, l’ancien footballeur Bernard Tchoutang, ainsi que l’épouse du promoteur Serge Ngambi et ses beaux-parents*, venus soutenir cette noble cause.

Pour Serge Ngambi, promoteur de SN Sports, cette initiative vise à démontrer que « le sport n’est pas seulement un divertissement, mais aussi un outil de sensibilisation et de santé publique ».

À travers ce genre d’activités, SN Sports, basé à Yaoundé, entend continuer à mobiliser la jeunesse et le grand public autour des enjeux de santé et de bien-être, tout en promouvant les valeurs du sport camerounais.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé
Comment Bangui devient le carrefour de l’inclusion et de l’innovation financière en Afrique centrale
CANAL+ CAMEROUN réaffirme son engagement envers les femmes atteintes du cancer du sein
Octobre mois contre les cancers: l’Association Butterfly mobilise au Club Camtel de Yaoundé
Joseph LE porte le message de paix du Chef de l’État aux populations de l’Est
Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs
Message de Paix, d’Unité et d’Espérance du Prince Théophile KWENDJEU
Le gouvernement alerte sur les rumeurs post-électorales et appelle au calme
Kumba : des militaires accusés d'une violente intrusion et vol de 3.8 millions
UBA marque le Dialogue Économique Africain avec le Lancement de son Livre Blanc
Comment les plateformes numériques façonnent l’avenir du sport au Cameroun
La gestion des pannes internet et l'ombre des coupures politiques
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:38
Cabral Libii félicite Paul Biya : la controverse qui divise l'opposition camerounaise

Cabral Libii félicite Paul Biya : la controverse qui divise l'opposition camerounaise
14:57
Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025

Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025
09:42
Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue

Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue
07:47
SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé

SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé
00:58
L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale

L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo