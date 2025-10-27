CAMEROUN :: Octobre mois contre les cancers: l’Association Butterfly mobilise au Club Camtel de Yaoundé :: CAMEROON

Dans le cadre du mois d’octobre rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus, l’Association Butterfly, dirigée par la Dr Khadidja Yazid, a organisé ce samedi au Club Camtel de Yaoundé une marche sportive baptisée “Décathlon”, suivie d’une vaste séance de sensibilisation et d’éducation sanitaire.

Une mobilisation pour la santé et la prévention

Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de femmes, d’hommes et de jeunes se sont réunis autour de la fondatrice, Dr Khadidja Yazid, qui mène depuis quatre ans un combat acharné contre les cancers féminins. L’objectif de cette rencontre : promouvoir le dépistage précoce, encourager les bonnes pratiques de prévention et briser le tabou qui entoure ces maladies.

Ateliers pratiques et éducation médicale

Sous la supervision de spécialistes du cancer et de psychologues, les participants ont pris part à un exercice pratique de palpation des seins, visant à enseigner comment détecter à temps les anomalies.

Les experts ont expliqué les signes avant-coureurs d’un sein malade :

* écoulement anormal,

* rougeur ou noircissement,

* douleur persistante,

* consistance dure,

* mamelon rentré ou modifié.

Des séances d’échanges et de témoignages ont permis d’évoquer les défis psychologiques et sociaux liés à la maladie, tout en soulignant l’importance du soutien moral et familial dans la prise en charge.

Un engagement durable

Depuis sa création, Butterfly s’illustre par son engagement constant en faveur de la santé de la femme au Cameroun. En quatre ans, l’association a multiplié les campagnes de dépistage, les formations communautaires et les partenariats avec des institutions sanitaires.

Selon Dr Khadidja Yazid, “Chaque femme doit connaître son corps et être actrice de sa santé. Le dépistage sauve des vies, et c’est ce message que nous portons inlassablement.”

Un appel à la continuité

Cette marche sportive, véritable symbole de vitalité et de solidarité, a également permis de rappeler que la prévention concerne tout le monde, hommes comme femmes, car la lutte contre le cancer est une affaire collective, il faut donc éviter de prendre beaucoup d'alcool et le tabac qui favorisent cette maladie, contrôler son alimentation. Cette activité permet également de récolter les fonds pour aider les femmes atteintes du cancer.

