Camer.be
Octobre mois contre les cancers: l’Association Butterfly mobilise au Club Camtel de Yaoundé
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Octobre mois contre les cancers: l’Association Butterfly mobilise au Club Camtel de Yaoundé :: CAMEROON

Dans le cadre du mois d’octobre rose, consacré à la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus, l’Association Butterfly, dirigée par la Dr Khadidja Yazid, a organisé ce samedi au Club Camtel de Yaoundé une marche sportive baptisée “Décathlon”, suivie d’une vaste séance de sensibilisation et d’éducation sanitaire.

Une mobilisation pour la santé et la prévention

Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de femmes, d’hommes et de jeunes se sont réunis autour de la fondatrice, Dr Khadidja Yazid, qui mène depuis quatre ans un combat acharné contre les cancers féminins. L’objectif de cette rencontre : promouvoir le dépistage précoce, encourager les bonnes pratiques de prévention et briser le tabou qui entoure ces maladies.

Ateliers pratiques et éducation médicale

Sous la supervision de spécialistes du cancer et de psychologues, les participants ont pris part à un exercice pratique de palpation des seins, visant à enseigner comment détecter à temps les anomalies.
Les experts ont expliqué les signes avant-coureurs d’un sein malade :

* écoulement anormal,
* rougeur ou noircissement,
* douleur persistante,
* consistance dure,
* mamelon rentré ou modifié.

Des séances d’échanges et de témoignages ont permis d’évoquer les défis psychologiques et sociaux liés à la maladie, tout en soulignant l’importance du soutien moral et familial dans la prise en charge.

Un engagement durable

Depuis sa création, Butterfly s’illustre par son engagement constant en faveur de la santé de la femme au Cameroun. En quatre ans, l’association a multiplié les campagnes de dépistage, les formations communautaires et les partenariats avec des institutions sanitaires.

Selon Dr Khadidja Yazid, “Chaque femme doit connaître son corps et être actrice de sa santé. Le dépistage sauve des vies, et c’est ce message que nous portons inlassablement.”

Un appel à la continuité

Cette marche sportive, véritable symbole de vitalité et de solidarité, a également permis de rappeler que la prévention concerne tout le monde, hommes comme femmes, car la lutte contre le cancer est une affaire collective, il faut donc éviter de prendre beaucoup d'alcool et le tabac qui favorisent cette maladie, contrôler son alimentation. Cette activité permet également de récolter les fonds pour aider les femmes atteintes du cancer.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)
Octobre mois contre les cancers: l’Association Butterfly mobilise au Club Camtel de Yaoundé
Joseph LE porte le message de paix du Chef de l’État aux populations de l’Est
Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs
Message de Paix, d’Unité et d’Espérance du Prince Théophile KWENDJEU
Le gouvernement alerte sur les rumeurs post-électorales et appelle au calme
Kumba : des militaires accusés d'une violente intrusion et vol de 3.8 millions
UBA marque le Dialogue Économique Africain avec le Lancement de son Livre Blanc
Comment les plateformes numériques façonnent l’avenir du sport au Cameroun
La gestion des pannes internet et l'ombre des coupures politiques
Tournoi SUPER HELI : le décollage des gains sur Supergooal !
Treat or Trick Bonanza : Du nouveau chez Supergooal
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:32
Violences post-électorales à Garoua, Issa Tchiroma dénonce un assaut meurtrier

Violences post-électorales à Garoua, Issa Tchiroma dénonce un assaut meurtrier
13:26
GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse

GALA ACUT 2025: Une soirée de lumière et d'espoir en mémoire d'Ulysse
13:12
CRP Leader Calls for Peace, Demands Constitutional Council Neutrality

CRP Leader Calls for Peace, Demands Constitutional Council Neutrality
12:51
La réélection frauduleuse de Paul Biya plonge le pays dans une crise post-électorale

La réélection frauduleuse de Paul Biya plonge le pays dans une crise post-électorale
10:44
Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)

Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo