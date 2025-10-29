CAMEROUN :: Meridianbet poursuit sa campagne traditionnelle de prévention du cancer du sein en octobre :: CAMEROON

Quand la technologie devient un geste de solidarité : l’opérateur de jeux d’argent réinvente la responsabilité sociale des entreprises

Dans un monde où les entreprises se contentent souvent de slogans, Meridianbet prouve que la technologie peut réellement sauver des vies.

Lorsqu’une habitante du Monténégro a décroché son téléphone pour demander une mammographie gratuite dans le cadre d’une campagne de prévention du cancer du sein, elle n’a eu ni formulaire à remplir, ni autorisation à attendre. En un seul appel, elle avait son rendez-vous.

Derrière cette simplicité, se cache une idée puissante : rendre la solidarité aussi fluide qu’un clic.

Une vision : la responsabilité sans bureaucratie

Depuis quatre ans, Meridianbet — membre du groupe coté au NASDAQ Golden Matrix Group (GMGI) — construit une infrastructure philanthropique décentralisée, rapide et accessible.

Sous le slogan « We Are With You » (Nous sommes avec vous), l’entreprise a lancé une campagne de dépistage du cancer du sein offrant 100 examens et 50 mammographies gratuites aux femmes de plus de 40 ans.

Mais derrière cette initiative se cache un modèle plus vaste : un écosystème de dons qui traverse 18 marchés sur trois continents.

Du local au global : une charité qui s’industrialise avec cœur

En 2024, Meridianbet a mené 293 actions sociales, contre 257 deux ans plus tôt.

La véritable innovation se trouve dans sa plateforme Meridian Donate, un système intégré qui permet à chaque joueur de devenir donateur.



En scannant un simple QR code ou en cliquant sur un bouton de don, les utilisateurs peuvent financer des causes concrètes : maternités, programmes d’alphabétisation, rénovations sportives ou actions écologiques.

Pas de gala, pas de promesse vague — juste un geste immédiat, acheminé directement vers 212 organisations partenaires en 2024, soit presque le double de l’année précédente.

Quand la technologie nourrit l’action humaine

Ce modèle a commencé en 2022 sur six marchés.

Depuis, il s’est étendu à 14 pays, couvrant des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, la culture et les secours d’urgence.

Certaines campagnes ont même associé les dons à des événements sportifs : chaque but marqué à l’Euro 2024 ou chaque médaille olympique gagnée se transformait en contribution solidaire.

La Fondation Meridianbet, créée en 2020, a également amplifié l’impact humain. Elle soutient plus de 40 hôpitaux et a récemment lancé une campagne de dons de livres après qu’un employé ait remarqué le manque de financement des bibliothèques en Serbie. En quelques semaines, des milliers d’ouvrages ont circulé sur les 18 marchés où le groupe est présent.

Les employés sont au cœur de cette démarche : 5 027 heures de bénévolat enregistrées en 2024, contre 3 084 en 2022. Le groupe emploie aussi 39 personnes en situation de handicap, dans une logique d’inclusion durable.

Une responsabilité sociale intégrée dans le modèle d’affaires

Le secteur des jeux d’argent n’est pas réputé pour son image sociale.

Meridianbet veut renverser ce paradigme.

L’entreprise impose à ses équipes des formations sur le jeu responsable, des limites de paris contrôlées par les clients et s’aligne sur le Pacte mondial des Nations unies, contribuant aux objectifs de développement durable : éducation, égalité et consommation raisonnée.

Le modèle Meridian Donate change la donne : il intègre la générosité dans l’expérience client elle-même.

Chaque interaction devient potentiellement un acte de solidarité, sans effort supplémentaire, sans délais, sans intermédiaire.

Construire une fois, déployer partout

En 2025, Meridianbet prévoit d’élargir ses programmes de santé et d’environnement, tout en nouant des partenariats avec de grandes ONG internationales.

La campagne contre le cancer du sein, toujours en cours, reste l’exemple le plus parlant : un système simple, rapide et humain, capable de se reproduire partout dans le monde.

C’est là toute la philosophie de Meridianbet : transformer la technologie en un outil de compassion universelle.

À propos de Meridianbet

Fondé en 2001, Meridianbet Group est un acteur majeur des paris sportifs et jeux en ligne, opérant dans 18 juridictions à travers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Le groupe s’appuie sur une technologie propriétaire et un modèle omnicanal couvrant les points de vente, les plateformes web et mobiles. Il fait partie du Golden Matrix Group (NASDAQ : GMGI).

Plus d’informations sur X (Twitter) ou par e-mail à ir@meridianbet.com.

