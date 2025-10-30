Camer.be
DOUALA :RETOUR PROGRESSIF AU CALME
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: DOUALA :RETOUR PROGRESSIF AU CALME :: CAMEROON

Après les tensions de ces derniers jours, le Gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a personnellement mené une descente de terrain ce mercredi 29 octobre dans la capitale économique du Cameroun.

Un seul point inscrit à l'ordre du jour:  constater les dégâts, rassurer les populations et encourager la reprise des activités .

Lors de cette descente, il était accompagné de son état-major, ils ont  parcouru plusieurs zones clés de Douala à savoir Ndogpassi, Nyalla, PK12, PK14  où la vie reprend peu à peu son cours après les manifestations violentes. Les marchés rouvrent, les commerçants reprennent leurs stands, et la pénétrante Est est désormais ouverte à la circulation.

Il faut le préciser, les forces de défense et de sécurité, sont toujours présents sur le terrain, assurant des patrouilles continues pour maintenir la paix et éviter tout débordement. 

Bien avant cette visite sur le terrain du Gouverneur de la région du Littoral,une réunion stratégique s’est tenue, au cours de laquelle ce dernier a instruit les délégués régionaux à reprendre du service pour garantir la stabilité de la capitale économique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
DOUALA :RETOUR PROGRESSIF AU CALME
Meridianbet poursuit sa campagne traditionnelle de prévention du cancer du sein en octobre
SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé
Comment Bangui devient le carrefour de l’inclusion et de l’innovation financière en Afrique centrale
CANAL+ CAMEROUN réaffirme son engagement envers les femmes atteintes du cancer du sein
Octobre mois contre les cancers: l’Association Butterfly mobilise au Club Camtel de Yaoundé
Joseph LE porte le message de paix du Chef de l’État aux populations de l’Est
Garoua: 03 terroristes chargés de mission dans les mailles des FMO : des matériaux explosifs
Message de Paix, d’Unité et d’Espérance du Prince Théophile KWENDJEU
Le gouvernement alerte sur les rumeurs post-électorales et appelle au calme
Kumba : des militaires accusés d'une violente intrusion et vol de 3.8 millions
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:54
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès

Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
16:02
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun

Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
15:45
L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale

L'avertissement poignant de Salatiel sur la crise post-électorale
15:25
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun

Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
14:53
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo