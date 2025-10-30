CAMEROUN :: DOUALA :RETOUR PROGRESSIF AU CALME :: CAMEROON

Après les tensions de ces derniers jours, le Gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, a personnellement mené une descente de terrain ce mercredi 29 octobre dans la capitale économique du Cameroun.

Un seul point inscrit à l'ordre du jour: constater les dégâts, rassurer les populations et encourager la reprise des activités .

Lors de cette descente, il était accompagné de son état-major, ils ont parcouru plusieurs zones clés de Douala à savoir Ndogpassi, Nyalla, PK12, PK14 où la vie reprend peu à peu son cours après les manifestations violentes. Les marchés rouvrent, les commerçants reprennent leurs stands, et la pénétrante Est est désormais ouverte à la circulation.

Il faut le préciser, les forces de défense et de sécurité, sont toujours présents sur le terrain, assurant des patrouilles continues pour maintenir la paix et éviter tout débordement.

Bien avant cette visite sur le terrain du Gouverneur de la région du Littoral,une réunion stratégique s’est tenue, au cours de laquelle ce dernier a instruit les délégués régionaux à reprendre du service pour garantir la stabilité de la capitale économique.

