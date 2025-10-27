CANAL+ CAMEROUN réaffirme son engagement envers les femmes atteintes du cancer du sein :: CAMEROON

Pour ce mois d’octobre dédié à la sensibilisation autour du cancer du sein, CANAL+ CAMEROUN pose un acte fort en faveur des personnes touchées par cette maladie. Dans le cadre de ses actions de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers son programme solidaire "1 mois, 1 cause", la structure audiovisuelle a organisé une visite guidée au sein du service oncologie de l’Hôpital Laquintinie de Douala, en présence de son personnel.

Cette initiative s’est voulue humaine, solidaire et aussi éducative, en mettant en lumière la réalité quotidienne des femmes atteintes de cancer du sein.

Les collaborateurs de CANAL+ CAMEROUN accompagné de leur Directrice Générale Christelle SOUB ont été chaleureusement accueillis par le personnel soignant sous la houlette du Dr NGANGUE Cheffe du service oncologie de l’hôpital Laquintinie, avant de rencontrer les patientes hospitalisées. Au cours de cette visite, ils ont été sensibilisés sur les causes, les symptômes, les méthodes de dépistage précoce ainsi que les traitements disponibles. Cette démarche s’inscrivait dans une volonté de mieux comprendre la maladie afin de mieux soutenir les femmes qui en sont victimes.

Au-delà de la sensibilisation, la filiale camerounaise du groupe CANAL+ a remis des lots composés de produits de première nécessité, ainsi que des bons de prises en charge destinés à couvrir les frais de chimiothérapie des patientes présentes. Ce geste généreux a été accueilli avec une profonde gratitude par les bénéficiaires et le personnel médical, qui ont salué l’impact concret de cette action dans le quotidien des malades.

L’émotion était palpable lorsque certaines femmes, touchées par le cancer du sein, ont livré des témoignages bouleversants de leur parcours de lutte contre la maladie. Avec courage et dignité, elles ont partagé leurs épreuves, leurs doutes, mais aussi leur espoir et leur résilience. Des récits marquants qui ont touché le personnel renforçant leur volonté de continuer à soutenir ces femmes dans leur combat quotidien.

À travers cette action, CANAL+ CAMEROUN confirme son engagement en faveur des personnes vulnérables et son implication dans les causes de santé publique. Le programme "1 mois, 1 cause", porté par l’entreprise, permet chaque mois de mettre en lumière une problématique sociale ou sanitaire et d’y apporter une réponse concrète.

En ce mois d’octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, l’entreprise audiovisuelle a su allier écoute, solidarité et action, prouvant ainsi qu’elle est un acteur citoyen pleinement investi dans le bien-être des communautés et nous rappelle que la lutte contre le cancer du sein est l’affaire de tous, et que chaque geste compte pour redonner espoir et dignité aux femmes qui affrontent cette maladie avec courage.

