Le Bangui Financial Day du 12 novembre 2025 s’impose comme le rendez-vous de référence pour accélérer l’inclusion, l’investissement et l’innovation en République centrafricaine et dans la sous-région.



Porté par le thème « Investissement, épargne, innovation, inclusion financière : transformer le potentiel économique et financier de la République centrafricaine », le forum ambitionne de faire de Bangui un point de convergence panafricain pour bâtir une économie plus inclusive et résiliente.

Dans un contexte où le taux de bancarisation demeure autour de 7% et plus de 70% de la population vit en zones rurales, l’événement vise à catalyser des solutions concrètes en matière d’accès aux services financiers, d’éducation financière et de digitalisation.

Organisé en collaboration avec l’Association des Professionnels des Établissements de Crédit en Centrafrique - APECCA, les BFD rassemblent décideurs publics, régulateurs, banques, fintechs, bailleurs et investisseurs pour structurer des coalitions opérationnelles à fort impact. L’édition 2025 s’inscrit dans la dynamique du nouveau Plan National de Développement du pays ainsi que de l’effort national visant à démocratiser l’accès à l’épargne, au crédit, à l’assurance et aux paiements, avec un focus sur les jeunes, les femmes, les agriculteurs et les PME.

Institutions et publics attendus

Sont attendus des représentants des pouvoirs publics financiers, notamment le Ministère des Finances ainsi que du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale. Les régulateurs régionaux, notamment la BEAC et la COBAC, participeront aux échanges sur les réformes et l’environnement propice à l’innovation et à l’investissement. Des partenaires techniques et financiers internationaux tels que la Banque mondiale, le FMI et la Banque africaine de développement, aux côtés d’agences bilatérales, de l’Union africaine, du PNUD et de l’Union européenne, sont mobilisés. Le secteur privé sera représenté par les banques commerciales, institutions de microfinance, compagnies d’assurance, opérateurs de mobile money, plateformes fintech, investisseurs d’impact de la sous région.

Temps forts du programme

● Cérémonie d’ouverture officielle et visite des stands, suivies d’un dialogue de haut niveau sur la feuille de route pour faire de la RCA un hub financier régional.

● Panel Transformation digitale des services financiers: mobile money, fintechs et solutions locales au service de l’inclusion et de la performance.

● Panel de l’épargne à l’investissement: produits adaptés, confiance, fiscalité incitative et financement de l’économie réelle.

● Panel produits financiers inclusifs pour les zones rurales: rôle structurant des assurances pour sécuriser les revenus et l’investissement.

● Masterclasses pratiques: obtenir un crédit et le garantir par des assurances; digitaliser sa PME; tirer parti de la ZLECAf via le PAPSS pour des paiements intra africains.

● Espace d’exposition, rencontres B2B et networking pour accélérer les partenariats et la mise à l’échelle de solutions.

● Dîner de gala et cérémonie des BFD Awards, valorisant l’excellence et l’innovation financière en Centrafrique.

Un tournant stratégique pour la Centrafrique

Les BFD entendent passer de l’informalité subie à une économie inclusive, en alignant acteurs publics, régulateurs et finance privée autour de leviers concrets d’épargne, d’investissement et de digitalisation. L’événement se veut catalyseur de changement, incubateur d’innovations et plateforme de convergence pour faire émerger des coalitions opérationnelles à fort impact.

Inscriptions et informations pratiques Website : www.banguifinancialdays.org | Hotline Whatsapp : +236 74 75 47 47 | Email : contact@banguifinancialdays.org

À propos des Bangui Financial Days

Les Bangui Financial Days visent à démocratiser l’accès aux services financiers, stimuler l’épargne et l’investissement local, diffuser l’éducation financière et renforcer les synergies entre institutions financières, fintechs, pouvoirs publics, bailleurs et société civile.

