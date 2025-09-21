Abdouraman Hamadou Babba : l'élection camerounaise de 2025 face au défi néocolonial :: CAMEROON

Abdouraman Hamadou Babba, candidat recalé à l'élection présidentielle camerounaise de 2025, dénonce avec virulence un système néocolonial qui selon lui étouffe le pays depuis des décennies. Dans une tribune percutante, il rejette la notion selon laquelle l'enjeu du scrutin du 12 octobre serait la restitution du pouvoir au Grand Nord. Il affirme plutôt que le vrai combat est de briser les chaînes d'une gouvernance prédatrice qui méprise le peuple camerounais.

Le scrutin présidentiel s'annonce historique avec le président Paul Biya, 92 ans, candidat pour un huitième mandat face à une opposition fragmentée. Babba fait partie des nombreux candidats rejetés par ELECAM pour des irrégularités de dossier, reflétant les tensions préélectorales. Son message accuse une « nébuleuse multinationale » d'avoir confisqué les richesses du pays et de maintenir les institutions dans un état de dérive anti-républicaine.

La question centrale, selon Babba, est d'empêcher la reproduction pour cinquante nouvelles années d'un modèle de gouvernance qui opprime et humilie. Il appelle à une dynamique unitaire pour porter un projet de normalisation institutionnelle, insistant sur le fait que la libération du Cameroun ne dépend pas d'une région ou d'une ethnicité, mais de la mobilisation de tout un peuple.

Alors que le pays compte plus de 80 candidats initiaux et fait face à des crises multiples (séparatisme anglophone, Boko Haram, tensions ethniques), Babba souligne l'urgence de former une coalition forte dans les cinq jours restants. Le 12 octobre sera un test de maturité démocratique pour les Camerounais, qui doivent selon lui prouver leur discernement face à ceux qui les prennent pour des « jambons ».

