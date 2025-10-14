AFRIQUE :: LE CAP-VERT DECROCHE SA QUALIFICATION HISTORIQUE POUR LA COUPE DU MONDE :: AFRICA

Quelle ascension impressionnante pour le Cap-Vert ! Ce petit archipel africain n’avait participé à sa première Coupe d’Afrique des Nations qu’en 2013, atteignant déjà les quarts de finale. Depuis, l’équipe n’a cessé de progresser, et elle nous a tous conquis lors de la dernière CAN en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, les Requins Bleus écrivent une nouvelle page de leur histoire en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2026. Un pays aux couleurs vibrantes, une équipe talentueuse et résiliente : bravo aux Capverdiens pour cette qualification pleinement méritée. Malgré leur petite taille, leur population équivaut à celle de la ville de Douala, ils ont su faire entendre leur rugissement sur la scène internationale. Comme quoi, la grandeur d’un peuple ne se mesure pas à son nombre, mais à sa détermination. Certains y voient même une équipe capable d’éliminer des géants comme le Portugal. L’Afrique toute entière est derrière vous ! Cette réussite ne date pas d’hier. Dès le début du XXIe siècle, la fédération capverdienne a commencé à identifier les talents de la diaspora, des joueurs nés ailleurs mais liés par leurs origines. C’est ainsi qu’elle a bâti un effectif solide, alors même que l’équipe comptait à ses débuts très peu de professionnels.

Rappelons que des stars comme Nani, Patrick Vieira ou Gelson Fernandes ont des racines capverdiennes. Pendant ce temps, d’autres nations africaines peinent parfois à convaincre leurs binationaux, qui attendent souvent la fin de leur carrière pour répondre à l’appel du pays d’origine. Chapeau bas aux Requins Bleus, qui ont su tirer parti de leur groupe relevé, notamment en affrontant des équipes comme le Cameroun. C’est dans ce genre de confrontations que l’on affine ses stratégies, et le Cap-Vert l’a bien compris : gagner dès les premiers matchs pour éviter la pression des dernières journées. La qualification du Cap-Vert pour la Coupe du Monde 2026 est vraiment un exploit sportif : c’est un symbole d’espoir et de persévérance pour les petites nations qui rêvent de briller sur la scène mondiale. Elle prouve qu’avec une vision claire, une bonne organisation et une foi inébranlable en ses capacités, tout est possible. Cette équipe, portée par l’unité de sa diaspora et l’énergie de tout un peuple, incarne à merveille l’avenir du football africain. Le monde découvre peut-être les Requins Bleus aujourd’hui, mais leur histoire ne fait que commencer. Encore une fois, toutes nos félicitations au Cap-Vert. Bonne chance pour la suite de l’aventure — et continuez de faire rêver l’Afrique entière !

