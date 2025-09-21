Avant l'ouverture de la campagne présidentielle au Cameroun, Paul Biya serait annoncé en Suisse :: CAMEROON

La police suisse et leurs homologues camerounais quadrillent depuis ce matin, les alentours de l’hôtel dans lequel logera probablement le président camerounais, Paul Biya, à Genève dès ce dimanche.

Des piétons de peaux noires passés au peigne fin depuis ce matin (21/09/2025, ndlr) par ces flics que l’on soit sur les rues et avenues, Chemin du Petit Saconnex, La Route de Ferney, l’Avenue de Budé, etc.

Paul Biya, le président du Cameroun serait attendu à Genève ce jour par sa famille, ses proches et ses équipes de médécins. Question selon une source proche de se refaire un bilan de santé avant de retourner illico presto au Cameroun, où il est appelé à faire le tour des dix régions du Cameroun pour le compte de la campagne de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain.

A Genève, Cette fois-ci, le remake de l’action menée à l’hôtel Meurice de Paris le 7 Décembre 2013 où le président camerounais avait été surpris par trois membres du Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) et du Collectif des organisations Démocratiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) qui avaient surgi dans le hall de l’hôtel où il logeait, risque de ne pas avoir lieu car, il est devenu difficile de franchir le seuil de cet hôtel où le dispositif de sécurité de taille a été mis en place par les autorités camerounaises, violant quelque fois les lois locales en matière de sécurité…certains d’entre ces policiers surement helvétiques arborant la tenue de la police suisse.

Selon les membres du CODE rencontrés à Genève, c’est depuis presque deux jours que la police camerounaise s’adonne à ce spectacle “honteux” à Génève.

On dirait que le Cameroun a transformé cet hôtel en présidence du Cameroun fulmine Hadja, un employé de cet hôtel que la rédaction ce camer.be pu avoir au téléphone. Ce dernier affirme également que le personnel de l’hôtel a eu comme d’habitude un brieffing de la part du directeur sur des éventuelles manifestations des activistes camerounais et que toutes les réservations des chambres d’hôtels ne sont possibles que par internet. Ce qui explique d’ailleurs, le premier cordon de sécurité à l’entrée principale dudit hôtel où le premier desk d’accueil vous demande d’exhiber la copie de la réservation de chambre avant de vous diriger vers l’accueil en lui même comme nous avons pu le constater sur place.

C’est dans une luxueuse suite du 6ème étage, que “l’homme lion” du Cameroun a ses habitudes. Une suite, qui, selon nos informations disponible d’ailleurs sur le site Internet de l’hôtel Intercontinental coûte la somme décomptée de 152.500 € par mois, et ce même si le président camerounais ne met pas les pieds à l’hôtel ! Un chiffre difficilement acceptable et au-delà du scandaleux quand on le compare au salaire moyen camerounais qui s’élève à 80 euros par mois. Il faudrait donc la bagatelle de 158 années de travail au camerounais moyen pour pouvoir se payer le privilège de passer un mois dans la peau de Paul Biya lors de ses escapades genevoises ! Au niveau du 3, 4ième et 5ième niveau tous occupés par la suite présidentielle, la nuitée la plus abordable coûte environ 915€ (11 mois de salaire moyen au Cameroun). Si nous nous essayons à une tâche de calcul, en multipliant la somme de 915€ par le nombre de ses occupants…Le résultat est là… Dilapidation de la ressource du contribuable camerounais à outrance… En y ajoutant les frais de transport et de nutrition, le quotidien camerounais estime à près de 1 525 000 € de dépenses effectués par Paul Biya et sa suite en moins d’un mois par exemple de séjour passé en Suisse, soit l’équivalent de 19 062 fois le salaire mensuel moyen camerounais ou de 1588 années de travail au salaire moyen !

Et les frais de missions de ces flics? En moyenne 5000€ par policier. Ce n’est pas Jean Pierre Robins Ghoumo des services de renseignements généraux au sein de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) qui peut nous démentir…

Les motifs du séjour suisse du président de la République du Cameroun ne sont pas précisés mais notre source sous anonymat, rappelle que le candidat à un 8e mandat présidentiel va se rendre « dans une ville qu’il fréquente régulièrement depuis plusieurs années, pour des séjours privés et des soins médicaux. »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp