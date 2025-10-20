Le SDF retire son recours électoral : un coup de théâtre dans la présidentielle camerounaise :: CAMEROON

Dans un développement politique inattendu, le Social Democratic Front a procédé au retrait surprise de son recours en annulation partielle de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette décision, formalisée par une lettre adressée au Conseil Constitutionnel le 18 octobre, met fin à une procédure qui dénonçait de nombreuses irrégularités dans le processus électoral. Le recours initial, enregistré sous le numéro 230, pointait du doigt des anomalies significatives qui auraient entaché le scrutin selon l'opposition.

Parmi les griefs abandonnés figuraient l'exclusion illégale des représentants du SDF dans plusieurs bureaux de vote et le non-remplacement des représentants dans plus de treize mille bureaux, en violation apparente des dispositions de l'article 56(2) du code électoral. Le parti dénonçait également la délocalisation contestable de certains bureaux de vote à l'étranger ainsi que l'implantation de bureaux dans des chefferies traditionnelles et des casernes militaires, autant de pratiques contraires selon lui aux principes démocratiques.

Ce revers électoral pour l'opposition intervient dans un contexte déjà tendu au Cameroun, particulièrement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où des irrégularités graves avaient été relevées. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel avait d'ailleurs déjà reconnu par le passé certains dysfonctionnements dans ces régions. Le retrait de ce recours, qui mentionnait également des cas avérés de fraude électorale dans plusieurs localités, marque un tournant significatif dans le processus de validation des résultats de la présidentielle 2025 et pourrait avoir des conséquences majeures sur le paysage politique camerounais.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp