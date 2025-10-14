BELGIQUE :: Rody Mix, la nouvelle étoile du mix made in Belgium : humilité, talent et ascension méritée

Dans le paysage de la musique urbaine et des soirées afro-belges, un nom résonne désormais avec assurance : Rody Mix. De son vrai nom Rodrigue DJAMPA, ce jeune passionné originaire du Cameroun s’est frayé, avec persévérance et humilité, un chemin solide dans le monde du mix et de l’animation.

Arrivé en Belgique au début des années 2010 pour poursuivre ses études, Rody découvre très vite que la réussite se construit à la force des bras et de la volonté. Loin de sa famille, à plus de 6 000 km, il se forge un mental de battant. C’est dans cette dynamique qu’il croise le chemin du légendaire DJ Patcoole, figure emblématique du mix afro en Belgique.

D’abord assistant discret, Rody se charge d’installer les baffles et le matériel lors des soirées du week-end. Mais derrière cette implication se cachait une curiosité et une passion naissante. Impressionné par la rigueur et le respect du jeune homme, DJ Patcoole décide de le prendre sous son aile et de lui transmettre les bases du métier.

Dix ans plus tard, le jeune apprenti est devenu un véritable maestro des platines. De petits événements de quartier, il est passé aux grandes scènes, côtoyant des références telles que Willy Mix et d’autres figures du milieu.

Le point d’orgue de cette ascension s’est confirmé lors du FESTAFRIC 2025, où Rody Mix tenait les rênes de l’animation. Sous le regard bienveillant de son aîné Willy Mix, il a su tenir le public en haleine, alignant des transitions impeccables et une sélection musicale saluée par tous. À la fin de la soirée, l’applaudimètre était au sommet, preuve que le public avait été conquis.

Toujours fidèle à ses valeurs de sobriété, de respect et de travail bien fait, Rody Mix reste un exemple de réussite pour la jeunesse africaine en diaspora.

Son parcours illustre parfaitement que le talent, soutenu par la discipline et l’humilité, finit toujours par ouvrir les plus grandes portes.

Bravo à l’artiste, la route est encore longue, mais la trajectoire est déjà prometteuse.

Rody Mix, le futur du mix afro-européen est entre de bonnes mains.

