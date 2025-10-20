-
© Camer.be : Toto Jacques
- 20 Oct 2025 17:12:56
- |
- 378
- |
-
CAMEROUN :: Buea en état d'alerte : hold-up électoral et opérations militaires avant la proclamation :: CAMEROON
La ville de Buea vit actuellement une situation de tension extrême alors que les forces de sécurité y mènent depuis ce matin des opérations de contrôle inédites. Selon un témoin, les militaires procèdent à des vérifications systématiques de véhicules et de piétons dans le cadre d'exercices "Stop and Search". Cette alerte sécuritaire intervient à quelques jours seulement de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle, créant un climat de suspicion générale dans la région du Sud-Ouest.
La situation politique locale est particulièrement inflammable en raison des allégations de hold-up électoral qui circulent abondamment. Plusieurs sources affirment que ELECAM aurait orchestré une vaste manipulation des résultats au profit du candidat RDPC, privant ainsi Issa Tchiroma de ce qui serait selon eux sa victoire légitime. Ces accusations graves jettent une ombre supplémentaire sur le processus électoral déjà controversé et expliquent en partie le déploiement militaire préventif observé dans les rues de Buea.
Le timing de ces opérations de sécurité, si proche de l'annonce officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, ne fait qu'amplifier les craintes légitimes de la population et des observateurs politiques. Beaucoup redoutent que cette militarisation soudaine ne vise à contenir d'éventuelles manifestations de colère face à ce qui est perçu comme une confiscation du verdict des urnes. La crise politique qui couve dans cette région stratégique pourrait bien déterminer l'avenir immédiat de tout le pays, alors que les tensions électorales atteignent un niveau sans précédent dans l'histoire récente du Cameroun.
