FESTAFRIC 2025 : Quand la diaspora africaine de Belgique débat de son avenir socio-politique et mental

Eterbeek, Belgique: Ce fut une soirée d’une intensité rare, empreinte d’émotion, d’analyse profonde et d’un vibrant esprit de fraternité africaine. Sous le thème évocateur « Diaspora africaine et développement socio-politique, familial et santé mentale », FESTAFRIC 2025 a offert un espace d’échanges d’une richesse exceptionnelle au cœur de la commune d’Eterbeek.

Un événement qui porte la signature de Passy La Noblesse.

À la modération, Hanelore Fotso, avec son éloquence et son sens du dialogue, a su orchestrer avec brio une série de débats aussi passionnants que nécessaires. Face à un public venu de Grande-Bretagne, de France, de Belgique et d’ailleurs, les panélistes ont livré des réflexions profondes sur les réalités et les défis de la diaspora africaine en Occident.

Le Dr Otete a ouvert la soirée en explorant le lien intime entre manque de sommeil et santé mentale. Dans une approche à la fois scientifique et humaine, il a rappelé combien la fatigue chronique, le stress et le déracinement peuvent fragiliser l’équilibre psychologique des membres de la diaspora, avant de proposer des solutions concrètes pour mieux préserver sa santé mentale.

Ruben Zambou, spécialiste des questions de société, a quant à lui livré une analyse lucide et poignante sur la crise de confiance qui mine la diaspora africaine. Entre perte de repères, désunion et méfiance, il a peint un tableau sans fard d’une communauté parfois en quête d’identité, tout en ouvrant des pistes d’espoir vers une restauration de la confiance collective et du vivre-ensemble.

Le burn-out a ensuite été au centre d’une intervention magistrale du Dr Colette Fonkeu, qui a établi un lien clair entre l’épuisement psychologique, l’engagement citoyen et la solidarité communautaire. Son exposé, à la fois théorique et pragmatique, a permis de comprendre les signes avant-coureurs du burn-out et les moyens de le prévenir grâce à une approche centrée sur la bienveillance et l’entraide.

Avec son franc-parler et son regard réaliste, Nicolas Deffotso a apporté une réflexion percutante sur l’avenir des Africains en Belgique et en Occident. Il a dénoncé la tentation de la victimisation tout en invitant la jeunesse à saisir les opportunités offertes par la société d’accueil, à travailler avec rigueur et à rompre avec la paresse et la résignation. Un discours terre-à-terre, sincère et porteur d’espoir.

Enfin, le Dr Armand Nyamsi a brillamment conclu cette soirée en abordant le rôle stratégique de la diaspora africaine dans le développement socio-politique et familial. De la transmission des valeurs aux défis de la double responsabilité – familiale et communautaire –, son intervention a mis en lumière l’influence déterminante de la diaspora sur les dynamiques sociales contemporaines.

La soirée s’est achevée dans une ambiance conviviale autour d’un repas aux saveurs africaines, symbole de partage et d’unité. Entre débats passionnés, rires, échanges et retrouvailles, FESTAFRIC 2025 restera dans les mémoires comme un moment de conscience collective et de renaissance communautaire.

