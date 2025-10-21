Crise post-électorale au Cameroun : Messanga Nyamding met en garde le système :: CAMEROON

Dans un contexte de tension politique naissante, la voix de Messanga Nyamding résonne comme un signal d’alarme. L’homme politique, acteur influent, a récemment mis en garde ses propres alliés au sein du système en place, les exhortant à la prudence. Selon ses déclarations, certains entourant le président chercheraient à précipiter une sortie par la « petite porte » pour le chef de l’État, une manœuvre qu’il juge périlleuse. Il souligne avec force la nécessité d’apaiser les partisans de l’opposition, estimant que ceux à qui « l’on a volé le vote » détiennent une légitimité à défendre leurs voix.

Messanga Nyamding utilise une métaphore forte pour décrire la fraude électorale, la qualifiant d’« excitation à la guerre ». Son avertissement le plus cinglant vise ceux qui, selon lui, souhaiteraient transformer un chef d’État âgé en « chef de guerre ». Il établit une distinction cruciale en rappelant que des régions comme l’Adamoua, l’Extrême-Nord et le Nord, déjà éprouvées, ne sauraient être comparées au NOSO, sous-entendant des capacités de résilience et de réaction différentes.

Cet intervention marque un tournant dans le débat public et soulève des questions fondamentales sur la gestion de la crise post-électorale et la préservation de la paix sociale. La recherche d’une résolution pacifique et inclusive du contentieux politique apparaît plus que jamais comme une impérieuse nécessité pour éviter une escalade dont les conséquences seraient imprévisibles.

