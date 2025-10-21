Camer.be
Crise post-électorale au Cameroun : Messanga Nyamding met en garde le système
CAMEROUN :: POLITIQUE

Crise post-électorale au Cameroun : Messanga Nyamding met en garde le système :: CAMEROON

Dans un contexte de tension politique naissante, la voix de Messanga Nyamding résonne comme un signal d’alarme. L’homme politique, acteur influent, a récemment mis en garde ses propres alliés au sein du système en place, les exhortant à la prudence. Selon ses déclarations, certains entourant le président chercheraient à précipiter une sortie par la « petite porte » pour le chef de l’État, une manœuvre qu’il juge périlleuse. Il souligne avec force la nécessité d’apaiser les partisans de l’opposition, estimant que ceux à qui « l’on a volé le vote » détiennent une légitimité à défendre leurs voix.

Messanga Nyamding utilise une métaphore forte pour décrire la fraude électorale, la qualifiant d’« excitation à la guerre ». Son avertissement le plus cinglant vise ceux qui, selon lui, souhaiteraient transformer un chef d’État âgé en « chef de guerre ». Il établit une distinction cruciale en rappelant que des régions comme l’Adamoua, l’Extrême-Nord et le Nord, déjà éprouvées, ne sauraient être comparées au NOSO, sous-entendant des capacités de résilience et de réaction différentes.

Cet intervention marque un tournant dans le débat public et soulève des questions fondamentales sur la gestion de la crise post-électorale et la préservation de la paix sociale. La recherche d’une résolution pacifique et inclusive du contentieux politique apparaît plus que jamais comme une impérieuse nécessité pour éviter une escalade dont les conséquences seraient imprévisibles.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #CrisePolitique #Election2025 #PaixSociale #Contentieux #MessangaNyamding #Alert

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Les crises électorales en Afrique
Jean Simon Ongola Omgba : un engagement constant pour la paix et la vérité des urnes
élection présidentielle du 12 octobre 2025 au cameroun
Crise post-électorale au Cameroun : Messanga Nyamding met en garde le système
Évêque camerounais exige la vérité des urnes pour sauver la nation
Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche
ACHILLE MBEMBE FACE A L’ERE DE BIYA : ENTRE LUCIDITE INTELLECTUELLE ET EXCES DE SEVERITE
Calixthe Beyala dénonce les résultats électoraux de la présidentielle camerounaise
Issa Tchiroma : soutiens inédits et appel à la mobilisation face à la crise
Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang
Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale
Tension électorale sur fond d'accusations de fraude à Yaoundé
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:45
Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation

Crise post-électorale à Garoua : manifestations après les résultats provisoires en circulation
14:06
La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur

La Montée des Marches by l’Azuréenne NKS : 10 ans d’audace, de rêve et de lumière sur la Côte d’Azur
14:00
Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence

Amanda Bling Bling: L’électron libre qui allie intelligence, élégance et influence
13:53
Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception

Le Tsunami by Flore de Lille - La PDG: cap sur l’Espace Venise pour une soirée d’exception
13:48
Les crises électorales en Afrique

Les crises électorales en Afrique

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo