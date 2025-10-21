Jean Bruno Tagne : Le Cameroun à l'heure du changement après la présidentielle 2025 :: CAMEROON

Dans une déclaration percutante, Jean Bruno Tagne interpelle la conscience nationale en affirmant que le Cameroun se trouve à un tournant décisif de son histoire. Selon lui, le scrutin du 12 octobre 2025 a vu le peuple s'exprimer de manière claire et sans appel en faveur du changement, dépassant les considérations personnelles ou partisanes. La question centrale qui se pose désormais est de savoir si le pays doit continuer à confier son avenir à un leader de 92 ans, dont le bilan est jugé sévèrement par les urnes.

La réponse de Jean Bruno Tagne est sans équivoque : les Camerounais ont déjà fait preuve d'une patience exceptionnelle durant les quarante-trois dernières années. Leur vote exprime une lassitude face à un régime qualifié de jouisseur, violent et arrogant.

Il estime que la population mérite mieux que le destin funeste promis par sept nouvelles années de biyaisme. Pour lui, l'alternative est simple : tourner la page immédiatement ou s'engager dans une descente aux enfers longue et douloureuse. Ce plaidoyer pour une transition pacifique mais ferme souligne l'urgence d'écouter la voix des électeurs et d'engager une nouvelle ère politique, où les attentes légitimes des citoyens seront enfin prises en compte.

